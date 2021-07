Con l’arrivo dell’estate tende a presentarsi più spesso. Un’igiene meno accurata, una dieta sbilanciata, il contatto con il tessuto bagnato del costume da bagno: sono tante le cause che possono provocare l’insorgenza della cistite.

Il campanello più comune che segnala l’arrivo della cistite è un bruciore intenso, sintomo di un’infiammazione della vescica associata alla proliferazione di batteri nocivi. Il secondo segnale è uno stimolo a urinare che si presenta con molto frequenza, anche se poi, una volta in bagno, si urina poco. Molte donne, inoltre, segnalano altri sintomi: debolezza generale, dolori al basso ventre, nausea e, nei casi più gravi, anche febbre. In questo caso è verosimile che l’infezione da cistite si sia diffusa anche alle vie urinarie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Teniamo alte le difese immunitarie

Un modo per prevenire l’insorgere della cistite è sicuramente quello di aiutare il nostro organismo ad avere buone difese immunitarie che impediscono l’accesso ai batteri. Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, assumere frutta e verdura di stagione, prediligere pasta, pane e cereali integrali, mangiare pesce di mare. Sono questi solo alcuni dei comportamenti quotidiani da prediligere per prevenire e trattare la cistite.

L’alimentazione, quindi, gioca un ruolo fondamentale nella partita contro la cistite: per questo è fondamentale inserire alcuni alimenti che riducono e combattono le infezioni alla vescica. Scopriamo quali.

Ecco tre super alimenti che aiutano a prevenire e curare la cistite

I mirtilli rossi e neri

I mirtilli rossi sono dei veri e propri alleati della nostra vescica: 50 ml di succo concentrato, infatti, è uno dei modi più efficaci per prevenire la cistite. In alternativa, si possono consumare anche al naturale, aggiungendoli a un vasetto di yogurt bianco al naturale.

I limoni

I limoni contengono numerosi principi attivi, come la vitamina C e i flavonoidi antiossidanti, che impediscono ai batteri nocivi di proliferare. In questo modo, si previene l’insorgenza di cistiti e infezioni dell’apparato urinario. Il consiglio è di bere, la mattina, a stomaco vuoto, un bicchiere d’acqua con mezzo succo di limone.

Il cipollotto

È risaputo quanto il cipollotto sia importante per la flora intestinale: depura l’organismo e arricchisce il nostro organismo di antiossidanti, dalle proprietà anti-age. Ma in pochi sanno che il cipollotto ha proprietà antinfiammatorie e diuretiche. Il consiglio è di mangiarlo al naturale, senza soffriggerlo.

Mirtilli, limoni e cipollotti: sono questi i tre super alimenti che aiutano a prevenire e curare la cistite.

Approfondimento

Pochi sanno che questa pianta aromatica è davvero efficace nel combattere i crampi muscolari.