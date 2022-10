La città italiana con la panchina più lunga del Mondo e i fenicotteri rosa

È vero che la crisi ha cambiato il modo di vivere degli italiani. Guardiamo con terrore il calendario per capire le bollette del gas ogni quanto arrivano, perché sono triplicate. Per non parlare delle bollette della luce mensili raddoppiate e poi triplicate.

Non è che il resto sia meglio. Ormai, pianifichiamo dei menù settimanali per risparmiare sulla spesa. Anche perché fare la spesa con 400 euro al mese, se si è una famiglia, è diventata pura utopia. L’aumento dei prezzi delle materie prime ha spinto in sù quello che noi paghiamo in cassa, al supermercato.

Esistono dei trucchi furbi in cucina e in casa per risparmiare

Come risparmiare in casa con i consigli della nonna e il fai da te è diventato un imperativo per tanti. Perché, per far quadrare i conti, bisogna essere capaci anche di risparmiare sulle pulizie di casa con dei trucchi. Non a caso, c’è chi sfrutta un prezioso detergente multiuso fai da te.

Il budget limitato ci costringe anche a frenare con le uscite domenicali. Fa piacere andare alla ricerca di posti nuovi, magari seguendo i consigli per una gita fuori porta domenicale, ma con un occhio al budget. Ad esempio, recandoci a visitare uno dei tanti bei posti che offre la Lombardia.

Dove andare in gita per un giorno è un problema per tante famiglie

Prima svelare quale sia la città italiana con la panchina considerata la più lunga del Mondo, va fatta una premessa. Prima del lockdown, andavamo in giro senza problemi. Poi, il fatto di stare obbligatoriamente a casa e lo scoppiare dell’epidemia ci ha resi più prudenti. E, adesso, ci mancavano i rincari di tutto, multe comprese dal 2023, per frenare ancora la nostra voglia di gita domenicale.

Tra benzina, mangiare fuori, qualche cosa da prendere al bar, ingressi nei luoghi tipici, per le famiglie sono esborsi non da poco. Ecco perché dovremmo imparare a guardare di più quello che abbiamo in casa. Ad esempio, chi abita a Milano è sicuro di conoscere tutte le sue attrazioni più nascoste e curiose?

Non solo la Madonnina, ma questa è la città italiana con la panchina indicata come la più lunga del Mondo

Perché potremmo semplicemente investire nel biglietto Atm per recarci a vedere angoli insoliti e curiosi del capoluogo lombardo. Come la panchina più lunga del Mondo, che si trova proprio a Milano, nel Parco del Portello. Misura ben 208 metri ed è in legno. Oltretutto, costeggia un laghetto artificiale e sedersi è davvero piacevole.

Così come non tutti sanno che, a Milano, c’è un unico posto dove ammirare i fenicotteri rosa. Si trovano all’interno di Villa Invernizzi, ovvero nel suo giardino. Siamo nel Quadrilatero del Silenzio, dove ammirare anche edifici in stile liberty. È proprietà privata e quindi non potremo vederli a tu per tu. Però, in tanti scattano foto attraverso le foglie delle siepi a questa insolita colonia di fenicotteri rosa.

Lettura consigliata

Dista poco da Milano questo incredibile castello medievale da visitare in un giorno dove respirare aria buona e mangiare piatti tipici gustosi ed economici