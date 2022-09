Dove andare e cosa fare oggi e nel weekend in Lombardia con una gita fuori porta

Siamo ritornati dalle ferie e ci siamo trovati la sorpresa con bollette del gas in aumento. Il costo medio mensile delle bollette è raddoppiato. Per non parlare di quanto costa fare la spesa con l’aumento dei prezzi che manda in tilt il bilancio famigliare.

Siamo tornati dalle vacanze e a tanti anche il viaggio di ritorno sembra più corto e breve sapendo quello che ci aspetta a casa. Come superare il ritorno dalle vacanze? Qualcuno si è dato a degli hobby da fare a casa nel tempo libero. Chiedendosi, magari, “quali sono gli hobby delle donne” o “quali sono gli hobby più redditizi” per aumentare le entrate.

In tanti si chiedono cosa fare oggi o nel weekend vicino a me

Insomma, ognuno ha cercato, in un modo o nell’altro, di superare questo momento difficile che durerà a lungo. In tanti, invece, hanno semplicemente pensato di ripartire. Non per altre vacanze, visto che sono finite, ma almeno per fare delle gite fuori porta. Il tempo è ancora bello e allora val la pena prendere la macchina e fare qualche chilometro per assaporare ancora le atmosfere vacanziere.

Dove andare e cosa fare oggi e nel weekend in Lombardia, ad esempio, è una cosa che interessa molte persone. Non solo quelle che abitano in questa Regione, ma anche chi risiede in quelle vicine come il Piemonte. Vista la sua collocazione, la Lombardia è facilmente raggiungibile da molte Regioni vicine e senza dover fare così tanti chilometri.

Dove andare in gita per un giorno in Lombardia alla domenica e non solo

Ovviamente, fare un elenco di tutto il bello che offre una Regione così ricca come la Lombardia è impossibile. A partire dai borghi medievali suggestivi come quello con i ponti sospesi. Però, qualche suggerimento su dove andare in Lombardia in giornata possiamo averlo. Ad esempio, di recente c’è stato il Gran Premio di Formula 1 Monza 2022 con la caccia ai biglietti. Monza non è famosa, però, solo per la Formula 1. Dalla Reggia di Monza al Parco, dal Duomo all’Arengario, in un giorno potremmo vedere tanti begli edifici.

Lo stesso dicasi, ad esempio, di Cremona. Se ci chiediamo cosa vedere in un giorno a Cremona, le risposte sono tante. Dalla Piazza del Comune al Duomo di Cremona, Dal Torrazzo di Cremona al Battistero, sono solo alcuni luoghi da visitare. Per non parlare delle Botteghe Storiche di Cremona dove acquistare prodotti locali, tra dolce e salato.

Dove andare e cosa fare oggi e nel weekend in Lombardia con una gita fuori porta

Anche Mantova è una città che si può visitare in un giorno a piedi. Dal Castello di San Giorgio a Piazza Sordello, da Palazzo Ducale al Duomo di Mantova, così come Piazza delle Erbe e la Torre dell’Orologio. Mantova è una sorpresa continua e anche qui potremo gustare ottimi piatti locali. Magari abbinandoci anche un giro alla bellissima Sabbioneta, che si visita in un pomeriggio.

Infine, anche Como potrebbe essere la tappa di una visita in un giorno. Si può abbinare la visita al Lago di Como con un giro in città, a partire dalla Piazza Alessandro Volta, che ne è il cuore. E, da lì, una bella passeggiata sul Lungolario Trento. Anche se l’elenco di cosa vedere è ancora molto lungo.

Lettura consigliata

Questa incantevole località italiana, ideale per una vacanza anche breve ci affascinerà non solo per i monumenti, ma anche per i suoi gustosi piatti tipici ed economici