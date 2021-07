Non butteremo più il burrocacao dimenticato grazie a queste splendide idee di riciclo creativo

Continua la rubrica del “fai da te” di ProiezionidiBorsa e in questo articolo proponiamo di riciclare un oggetto che tutti abbiamo in casa. È capitato a tutti di avere le labbra screpolate e di utilizzare il burrocacao come rimedio. Ma è anche capitato di gettarlo nella borsa e di dimenticarlo. Il risultato? Tanti stick di burrocacao mai più usati perché “abbiamo quelli nuovi”.

Ecco perché proponiamo di non gettare i vecchi stick di burrocacao perché possono essere riutilizzati con il riciclo creativo.

Il burrocacao non serve solo per le labbra screpolate ma è utile per tante altre cose, per cui vediamo 3 idee molto simpatiche per riciclarlo.

Immaginiamo di essere fuori casa, magari in gita e abbiamo dimenticato di portare l’ormai importantissimo igienizzante per le mani. Forse non tutti sanno che in questa situazione uno stick può fare al caso nostro. Sciogliendo a fuoco basso il burrocacao unito ad una vecchia saponetta possiamo creare un sapone da mettere dentro allo stick. Una volta asciutto funzionerà come sempre. Spalmiamo con movimenti circolatori sulle mani e sciacquiamo così saranno igienizzate.

Sarà capitato di salire in auto e di trovare il profumatore completamente a secco. In questo caso abbiamo due opzioni: comprarne uno nuovo o realizzarne uno con la nostra creatività. Basta qualche chicco di riso e delle essenze naturali profumate per creare un deodorante per auto da inserire all’interno dello stick vuoto. Blocchiamo con del nastro adesivo il meccanismo rotatorio e foriamo il tappo con dei piccoli buchi. Facciamo passare un filo di cotone dall’esterno verso l’interno passando per i fori e chiudiamo lo stick. Questo potrà essere utile anche per profumare gli armadi. Quando il profumo perderà d’intensità, basterà aprire il tappo e inserire altre gocce di essenza profumata.

Infine possiamo creare un pratico pennello portatile per trucchi. Basta “smontare” il vecchio pennello e tenere solo la parte con i peli. Aggiungere qualche goccia di colla alla base e incollarla dentro lo stick vuoto del burrocacao.

