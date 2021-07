In ogni periodo dell’anno, il cibo riserva un ruolo fondamentale nella nostra vita, sia dal punto di vista di come ci sentiamo fisicamente, che da quello che riguarda la nostra salute psicologica e mentale. Ci sono, però, mesi, ed in particolare una stagione, dove alcuni alimenti acquistano un’importanza ancora maggiore. Ci riferiamo alla stagione che stiamo vivendo proprio adesso, l’estate.

Un aiuto necessario

A causa delle temperature che salgono e del sole che batte forte nelle ore centrali della giornata, è perfettamente normale sentirsi spesso fiacchi e molto stanchi. D’altronde, non è un caso se, in moltissimi, suggeriscono di prendere precauzioni al fine di non sentire molto caldo e soffrire le conseguenze che questo causa. Tra queste precauzioni troviamo la raccomandazione di servirsi dell’aiuto di alcuni alimenti che, grazie a delle determinate caratteristiche, sono in grado di darci una mano.

Depura i reni e contribuisce alla protezione dei polmoni questo squisito frutto dell’estate

Tra tutti gli ingredienti potenzialmente utili per combattere il malessere fisico causato sia dalla stagione estiva che da altro, senza dubbio tra i primi posti troviamo la frutta. In particolare, quei frutti carichi di acqua e di altre componenti che, per specifici motivi, contribuiscono a salvaguardare diverse parti del corpo. Come ad esempio quello che presentiamo in questo articolo. Infatti, scopriamo come depura i reni e contribuisce alla protezione dei polmoni questo squisito frutto dell’estate. Stiamo parlando del buonissimo e rinfrescante cocomero o, come in molti la chiamano, anguria.

Ed effettivamente, oltre alla grande presenza di acqua che non potrà che farci bene dal punto di vista dell’idratazione, l’anguria presenta almeno altre due componenti da non sottovalutare. Ovvero il licopene e la arginina. Del primo ci siamo già occupati, a dire il vero, svelando come rendesse il peperone un ottimo alimento per proteggere la pelle. Infatti, proprio perché si rivela un potente antiossidante, anche i polmoni sembrano beneficiare in positivo di questa componente. Della seconda invece, l’arginina, ancora non abbiamo avuto occasione di parlare. Si tratta di un amminoacido che, tra i tanti benefici che può offrire, è anche in grado di aiutare il processo di smaltimento dell’urea. Contribuendo, così, all’eliminazione di impurità e, di conseguenza, alla depurazione dei reni e delle vie urinarie.