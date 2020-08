La cioccolata provoca l’acne? Quando se ne soffre è necessario escluderla dalla dieta? In molti risponderebbero di sì a queste domande. D’altronde, è un diffuso luogo comune alimentare, come tanti di quelli cui abbiamo accennato in alcuni dei nostri precedenti articoli. E invece, se vi dicessimo che non è così e che dovreste rivalutare le vostre credenze in proposito?

La risposta

No, la cioccolata non provoca l’acne. Numerose ricerche scientifiche, infatti, hanno smentito questo accostamento. In uno studio del 2015 intitolato “Diet and acne: a review of the evidence” , ad opera di alcuni membri dell’International Society of Dermatology, vi è un resoconto delle ricerche svolte sull’argomento. Tra quelle citate dalla pubblicazione, quella che più ci interessa risale al lontano 1965. Si intitola “Chocolate as a cause of acne: a dissenting view” e i suoi autori furono J.D. Grant e P.C.Anderson. Le conclusioni di questo studio sdoganano l’errata credenza addirittura 35 anni prima del 2000, come riportato anche da quello risalente all’anno 2015.

Più recentemente, il medico Marcello Ticca, vicepresidente della Società Italiana di Scienza della Alimentazione e socio della Società Italiana di Nutrizione Umana, ha ripreso l’argomento in uno dei suoi libri (“Miraggi Alimentari”). Nel paragrafo dedicato alla relazione tra il consumo di cioccolata e l’insorgenza dell’acne, sostiene che la cioccolata ”non contenga alcuna sostanza capace di influire sensibilmente sugli squilibri ormonali”.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Quindi, escluderla dalla dieta solamente perché si è sentito che ”provoca acne” non è certamente ciò che è giusto da fare. Infatti, è quasi inspiegabile come questa diceria sia sopravvissuta fino al giorno d’oggi, viste le numerose smentite. E non solo sopravvissuta, ma è diffusa a tal punto che è difficile trovare qualcuno che sappia la verità in proposito. In effetti, quest’aspetto è stato già sottolineato dal succitato studio del 2015. Infatti, questo include al suo interno un’indagine volta a cercare di capire quanto questa falsa credenza sia diffusa tra gli adolescenti, i soggetti più colpiti dall’acne.

Per approfondire “La cioccolata provoca l’acne?”

Il cioccolato nero fa bene al cuore?