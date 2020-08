Con il proseguimento dell’ultima settimana di agosto in molti si chiedono, cosa sta succedendo sui mercati oggi? Naturalmente la situazione resta ancora incerta. Molti investitori, infatti, stanno guardando alle notizie positive in arrivo per quanto riguarda il possibile vaccino. Sul fronte dei colloqui tra Stati Uniti e Cina la musica è praticamente la stesso. Ancora incertezza, ancora difficoltà e, soprattutto, ancora incognite all’orizzonte. L’attesa resta per il Simposio di Jackson Hole che domani vedrà impegnati i rappresentanti delle grandi istituzioni finanziarie. FED e BCE in testa. Oltre alle altre grandi banche centrali. Pochi i market driver che potrebbero imprimere una svolta clamorosa. Anzi praticamente nessuno.

La situazione a Piazza Affari

Cosa sta succedendo sui mercati oggi? La situazione a Piazza Affari, alle 15.15 evidenzia un Ftse Mib in vantaggio, seppur di poco. Infatti supera a stento lo 0,1%. Lo stesso dicasi per tutte le altre piazze di scambio del Vecchio Continente. Il Dax di Francoforte è a 0,5%, il Ftse 100 a 0,08% mentre il Cac 40 di Parigi si ferma a 0,4%. I giudizi degli esperti sui titoli in lista per l’indice italiano, però, prendono in considerazione ancora una volta energetici e utility. Un esempio arriva da Mediobanca con i suoi rating outperform su Enel (target fissato a 8,60 euro), Italgas (6,20 euro), Snam (5,00 euro) e Telecom Italia (target price di 0,68 euro).

La situazione a Wall Street

Attraversando l’oceano uno sguardo a Wall Street può far capire molte cose. Soprattutto visto che sta tornando alla ribalta la politica, con la convention dei repubblicani e gli ultimi interventi focalizzati soprattutto sui membri della famiglia dell’attuale presidente Donald Trump. Ma, come detto, l’attesa è tutta per il Simposio di Jackson Hole che aprirà i battenti domani. Guardando i futures si evidenzia subito questo stato di apparente calma. Infatti, quando in Italia sono le 15.25, i futures sull’S&P500 superano di poco lo 0,1% che diventa 0,04% sul Dow e 0,3% sul Nasdaq.

Anche in questo caso può essere utile guardare i rating degli analisti. Un esempio è il titolo Roku Inc. la cui copertura è stata avviata da Citigroup con rating buy e un obiettivo di prezzo di 180 dollari. Da citare anche Salesforce.com Inc. (NYSE: CRM) che per Wedbush Securities ha rating outperform e target aumentato 300 dollari dai precedenti 250. Strong buy da parte di Raymond James che ha portato il t.p a 255 dollari dai precedenti 230.

Gli eventi più importanti nel calendario macroeconomico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Per quanto riguarda i dati macro di oggi, da citare, tra i più importanti, gli ordini statunitensi di beni durevoli a +11,2% contro il +7,7% precedente.