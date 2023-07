Il mese di giugno è stato il migliore mese dell’anno dopo gennaio. Un’ottima performance che rilancia le quotazioni dopo che per mesi le quotazioni erano state vittime di un movimento laterale ribassista a seguito del quale c’erano stati anche numerosi falsi segnali sia al rialzo che al ribasso. La chiusura di giugno lancia il Ftse Mib verso i livelli pre Lehman&Brothers? Ovvero, verso livelli che non si vedono dal 2007? Questa potrebbe essere la naturale conclusione del rialzo registrato nel corso del mese appena conclusosi. Ricordiamo che la Borsa italiana è stata la migliore in Europa in questi primi sei mesi del 2023.

La chiusura di giugno lancia il Ftse Mib verso i livelli pre Lehman&Brothers? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 30 giugno con una seduta che ha visto un rialzo dell’1,18% a quota 28.363. La settimana ha chiuso al rialzo del 3,75%.

Time frame giornaliero

Era da gennaio che non i registravano cinque sedute consecutive al rialzo. La tendenza in corso, quindi, è rialzista e a breve potrebbe scontrarsi con la resistenza in area 28.667. Il superamento di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del punto di inversione in area 30.000 dove potrebbe essere molto probabile un segnale di inversione.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 27.397 potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

Time frame settimanale

Potrebbe essere la volta buona che le quotazioni si allontanino definitivamente dal livello in area 27.350. Potrebbe, quindi, essere molto probabile un’accelerazione rialzista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura.

Time frame mensile

Nel lungo periodo si consolida il movimento rialzista che ha come probabile punto di approdo e di inversione area 35.000, un livello che non si vede dal 2007. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura mensile superiore a 29.186.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura mensile inferiore a 25.497.

