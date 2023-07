Puoi vincere 5.000 € con una cassetta di legno per la frutta: 3 contest dove puoi vincere soldi

Se stai cercando un modo per mettere da parte qualche soldino, allora puoi pensare di iscriverti a dei contest che prevedono somme in denaro per i vincitori. Uno fra questi è il concorso lanciato da Rilegno con un premio di 5.000 €. Vediamone il dettaglio.

Servono soldi per le vacanze? Hai già guardato in soffitta se hai vecchie macchine da scrivere, figurine o altri oggetti antichi da rivendere e non hai trovato nulla d’interessante? Perchè non provare qualche concorso. Oltre ai classici montepremi dove si può vincere una vacanza oppure bollette gratis, ci sono anche concorsi dove si possono vincere delle belle cifre. Ecco 3 contest davvero interessanti.

Puoi vincere 5.000 € con una cassetta di legno per la frutta: ecco il concorso di Rilegno

Rilegno è il consorzio ambientale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in legno e ha lanciato il concorso Ri-forma. Questo concorso è indirizzato a chi ha spirito creativo o si intende di design o ha un’abilità nel fai da te. Il contest prevede che partendo da una semplice cassetta di legno per la frutta si riutilizzi il legno dando vita ad un nuovo oggetto di design. Lo scopo del concorso è dare nuova vita ad un imballaggio ecologico e molto versatile. La partecipazione al concorso è gratuita ma andiamo a vedere i premi in palio: 5.000 € per il primo classificato, al secondo classificato spetteranno 2.000 € e 1.000 € al chi si posizionerà sul terzo gradino del podio. Altri 1.000 € sono previsti per il progetto che si distinguerà per l’importanza data alla portata sociale dell’idea. Verrà premiato con 1.000 € anche chi saprà comunicare in modo originale la propria partecipazione al concorso, girando un reel su Instagram.

Hai una poesia nel cassetto, potresti vincere fino a 500 €

C’è tempo fino al 24 luglio per partecipare alla XIV edizione del Concorso di poesia del Festival dei due Parchi. Il concorso prevede una sessione under 14 e una aperta a tutti. Si può partecipare con massimo 2 componimenti sia con opere edite (ma non vincitrici di altri premi), che inedite. Il tema delle poesie, per la sezione adulti, è libero ma dovranno essere di massimo 50 versi. La quota di partecipazione è di 10 € e i componimenti possono essere inviati tramite form on line oppure per posta o per email. Il premio per il primo classificato è di 500 € mentre al secondo classificato saranno assegnati 250 €. Ad entrambi verrà consegnato il diploma di merito.

Con un racconto breve puoi vincere fino a 400 €

Anche chi ama la narrativa può avere la sua occasione grazie alla prima edizione del concorso “Tracce”. Il tema del racconto che parteciperà alla selezione è “Il confine” inteso in senso lato, geografico, morale, sociale etc. Il racconto dovrà essere di massimo 1.200 parole. Il concorso prevede 3 sezioni: under 20, per partecipanti dai 20 ai 30 anni e over 30. Per partecipare al concorso occorrerà versare la quota di 16 €. I premi in denaro sono previsti solo per la seconda e terza sezione e sono di 400 € per il primo classificato, 200 € per il secondo, e 100 € per il terzo gradino del podio. La scadenza per inviare i racconti è il 15 agosto.

Accendi la tua creatività e la tua fantasia perchè puoi vincere 5.000 € con una cassetta di legno per la frutta o fino a 500 € scrivendo una poesia.