La settimana appena conclusasi ha visto le quotazioni muoversi in un movimento laterale-ribassista che ha visto l’indice Dow Jones scendere dell 0,46% su base settimanale. Come, però, dicevamo già in un precedente report la chiusura di aprile sui mercati azionari a Wall Street indicherà la direzione per i prossimi mesi.

Manca, infatti, ormai solo una settimana alla chiusura mensile e le quotazioni stanno ancora invischiate in una lotta senza esclusione di colpi con la resistenza in area 33.950. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento della massima estensione in area 41.000.

Come fare per capire in anticipo cosa accadrà alla chiusura mensile?

Basta monitorare con attenzione la chiusura giornaliera. Fino a quando, infatti, le quotazioni si manterranno in chiusura di seduta sopra area 33.740 rimangono vive le speranze di un’accelerazione rialzista.

In caso contrario, infatti, potremmo assistere a un ritracciamento verso area 33.000 vanificando tutte le speranze dei rialzisti di rompere la resistenza in area 33.950 in chiusura mensile.

La chiusura di aprile sui mercati azionari a Wall Street indicherà la direzione per i prossimi mesi: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 23 aprile a quota 34.043,49 in rialzo dello 0,67% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso dello 0,46%.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile