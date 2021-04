Ecco un film che ha fatto la storia che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita

Nel giorno del 25 aprile in tutta Italia ci sono molte manifestazioni di celebrazione in memoria della Liberazione.

Per ognuno di noi è importante celebrare questo giorno e riflettere sui valori fondanti della nostra Repubblica. Per aiutarci in questo processo possiamo leggere libri, assistere a spettacoli e vedere dei film.

Il cinema è uno strumento ottimo per esercitare la memoria e per approfondire la storia, ecco perchè oggi noi vogliamo parlare di un film che ha fatto la storia e che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Un film con due attori incredibili

Oggi vogliamo parlare di un film apprezzatissimo da critica e pubblico. Questo film si svolge durante l’arco di una sola giornata ed è girato a Roma in un quartiere popolare durante il ventennio fascista.

Come forse alcuni hanno intuito si tratta di “Una giornata particolare”, film diretto da Ettore Scola ed interpretato magistralmente da Sophia Loren e Marcello Mastroianni, due tra i migliori attori italiani di sempre.

Il film narra dell’incontro tra i due personaggi, madre di famiglia e moglie di un gerarca, una, e giornalista radiofonico, dissidente e omosessuale, l’altro, per caso vicini di casa.

Durante il film viene mostrato come i personaggi diventano amici, tra diffidenze, seduzioni e pregiudizi.

Crediamo che tutti quanti dovremmo guardare almeno una volta nella vita “Una giornata particolare” perchè è un film che affronta temi complessi in maniera leggera. Inoltre, l’interpretazione dei due grandi attori è davvero memorabile, e vale la pena guardarla.

Gli anni del secondo dopoguerra sono stati difficili e dolorosi per l’Italia e vale la pena approfondire questa parte di storia, per capire meglio il presente.

