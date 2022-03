Fatto salvo un sussulto a fine 2021, le quotazioni di Mondo TV non si sono più riprese dall’accelerazione al ribasso che era seguita alla vendita da parte del CEO di parte delle sue azioni. Matteo Corradi, infatti, aveva venduto a metà settembre oltre 500.000 azioni (pari a circa l’1,6% del capitale). Va anche detto, però, che sempre settembre in poi Giuliani Bertozzi ha rafforzato la sua posizione di principale azionista portando la sua quota al 16,9% (quota aggiornata al 24 febbraio).

Questa discesa, però, non è supportata dalle valutazioni basate sui multipli di mercato secondo le quali il titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Analogo risultato si ottiene considerando il Price to Book ratio e il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda. Quest’ultimo indicatore è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Secondo l’unico analista che copre il titolo Mondo TV il giudizio medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 187%.

La chiusura della settimana in corso potrebbe dare un’ulteriore spinta al ribasso al titolo Mondo TV: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a quota 1,114 euro in ribasso dell’1,24% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Guardando all’analisi grafica la chiusura della settimana in corso potrebbe dare un’ulteriore spinta al ribasso al titolo Mondo TV. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 1,116 euro (I obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello in chiusura di settimana potrebbe favorire una ripartenza che potrebbe riportare il titolo in area 1,8 euro. Una chiara conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 1,276 euro.

Qualora, invece, si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quell i indicati in figura.