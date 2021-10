Cosa fare con un titolo azionario quando il suo CEO vende azioni? Questo è quanto successo riguardo il titolo Mondo TV il cui CEO ha venduto a metà settembre oltre 500.000 azioni (pari a circa l’1,6% del capitale).

Molti potrebbero pensare che questo tipo di operazioni preludono a movimenti anomali del titolo. Spesso, invece, la spiegazione è molto più semplice. Lo stesso Matteo Corradi ha spiegato le motivazioni di questa operazione di vendita ribadendo il suo forte impegno nella società di cui rimane secondo azionista.

In un comunicato stampa, infatti, il CEO di Mondo TV ha ribadito

“La vendita di azioni da me operata è stata determinata da serie necessità personali non ulteriormente procrastinabili oltre la fine del cosiddetto black-out period relativo alla approvazione dei dati semestrali della società”. Inoltre “Voglio precisare che la vendita è da considerarsi una tantum e non implica alcun disimpegno come azionista della società di cui rimango secondo azionista per rilevanza con una percentuale superiore al 5%”. “Preciso che dalla morte di mio padre nel 2018 ho sempre operato solo acquisti, che mi hanno portato ad incrementare di circa un milione il numero di azioni da me possedute – conclude Corradi – Di tali azioni acquistate ne ho vendute in questi giorni circa 600.000 e senza realizzare margini rispetto al prezzo medio di acquisto”.

Nonostante tutto, però, questa operazione ha avuto un impatto sul titolo. In quella settimana, infatti, ha perso il 7,15% dando il via a una proiezione ribassista tuttora in corso. Al momento le quotazioni sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 1,044 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, darebbe il via a una nuova gamba ribassista con obiettivo in area 0,546 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso si trova in area 0,044 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti riuscirebbero a prendere il sopravvento solo nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,356 euro.

La valutazione di Mondo TV

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato, il titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Ad esempio, la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili. Analogo risultato si ottiene considerando il Price to Book ratio e il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda. Quest’ultimo indicatore è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Per quel che riguarda il fair value, poi, i nostri calcoli, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano a una stima di 4,75 euro per azione, con un gap fra prezzo attuale e fair value di oltre il 200%. Un livello di sottovalutazione enorme.

Cosa fare con un titolo azionario quando il suo CEO vende azioni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 7 ottobre a quota 1,302 euro in rialzo dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

