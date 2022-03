Molto spesso si pensa che per essere eleganti e di classe sia necessario spendere dei capitali. Eppure non è sempre così dal momento che ci sono dei trucchi per migliorarsi investendo davvero pochi soldi.

Le donne, ma anche gli uomini, di classe si riconoscono a prima vista.

Tra le cose a cui bisogna fare attenzione per essere considerati di classe troviamo il portamento e l’atteggiamento. Oltre a questo anche due consigli di stile come il trucco e gli occhiali da sole. Si tratta di astuzie utili a 40 come a 60 e 70 anni.

Per essere eleganti e raffinate con poco anche a 60 anni proviamo a seguire questi 3 consigli da veri esperti

Il portamento è il segreto principale per essere delle persone di classe. Bisognerà, il più possibile, cercare di camminare o sedersi tenendo la schiena dritta. Infatti in questo modo si riuscirà a fare un’impressione migliore e, soprattutto, si trasmetterà autorevolezza.

Oltre al portamento, però, è importante anche l’atteggiamento che si terrà nei confronti degli altri. Innanzitutto bisognerebbe cercare di non utilizzare parole poco fini come imprecazioni o volgarità.

Anche durante un discorso, poi, sarà bene cercare di utilizzare termini ricercati mantenendo il tono della voce basso e chiaro.

Per migliorare il proprio vocabolario si consiglia di leggere tanto, dai romanzi ai saggi tutto sarà importante per migliorarsi.

Trucco

Per risultare di classe, poi, sarà molto importante scegliere con attenzione il trucco da utilizzare. Si consiglia di optare per un make-up leggero durante il giorno, il più naturale possibile. Infatti il trucco eccessivamente pesante rischia di rendere poco elegante. Lo stesso discorso si potrà fare per il rossetto, meglio un rossetto nude che uno eccessivamente appariscente.

Tuttavia se si è una di quelle donne a proprio agio con un rossetto dai colori forti si potrà tranquillamente utilizzare.

Occhiali da sole

Uno dei trucchi per darsi un tono è utilizzare gli occhiali da sole. Come cantava Battiato “C’è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero”. Gli occhiali da sole svolgono un ruolo fondamentale per proteggere gli occhi dai raggi solari durante l’estate.

Ma anche in inverno gli esperti consigliano di indossarli per limitare il rischio di danneggiare gli occhi. Oltre ad una funzione pratica gli occhiali da sole sono in grado di rendere di classe quasi tutti i look. Il mistero che sa donare un paio di occhiali da sole è ineguagliabile. Ecco perché per essere eleganti e raffinate con poco potrebbero davvero essere utili questi consigli.