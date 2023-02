Ottima performance del titolo SOL che ha trascinato il settore della chimica di Piazza Affari (FTSE Italia All-Share Chemicals) al primo posto di giornata. Quindi, la chimica svetta sul Ftse Mib, ma non è una novità. Il settore, infatti, nell’ultimo anno ha fatto meglio dell’indice principale del listino milanese con una performance dei circa il 10%.

La chimica svetta sul Ftse Mib e le azioni SOL ne approfittano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario SOL (MIL:SOL) ha chiuso la seduta del 13 febbraio a 21,95 euro, in rialzo del 3,78% rispetto alla seduta precedente.

Seduta esplosiva per il titolo che ha guadagnato circa il 4%. Va detto, però, che un rialzo di tale entità non è poco frequente per SOL. Da quando il titolo, è stato quotato (gennaio 1999), infatti, rialzi così importanti si sono verificati circa 180 volte.

L’aspetto importante della seduta del 13 febbraio, però, è la rottura della forte resistenza in area 21,66 € in prossimità dei massimi storici. Con questo break, infatti, il titolo potrebbe dirigersi in area 25,8 €, prima, e a seguire in area 30 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 21,66 € potrebbe spingere nuovamente al ribasso le quotazioni di SOL.

La valutazione del titolo

Nella sua storia il titolo SOL ha sempre offerto un ottimo rendimento ai suoi azionisti. Trattasi, infatti, di uno di quei pochi titoli di Piazza Affari che può vantare una probabilità del 100% di offrire un rendimento positivo dopo 10 anni. Ovviamente questo non vuol dire che nei prossimi anni ci sarà necessariamente lo stesso comportamento. Sicuramente, però, si parte da ottimi presupposti.

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Questo aspetto, però, non deve scoraggiare in quanto storicamente le azioni SOL sono quasi sempre state sopravvalutate rispetto ai fondamentali. Addirittura il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione del 210%.

La situazione finanziaria, invece, è molto buona con l’indice di liquidità superiore a 2. Inoltre, il rapporto tra debito e capitale è di poco superiore al 65%.

