WhatsApp ha cambiato di nuovo tutto! Ecco l’aggiornamento che stravolgerà i messaggi vocali e gli stati

WhatsApp, oltre ad essere un app di messaggistica, si sta evolvendo sempre di più per diventare un vero e proprio social media. Dagli ultimi aggiornamenti, infatti, la tendenza sembra proprio questa! Vediamo insieme di cosa si tratta

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al Mondo, ha recentemente annunciato l’aggiunta di alcune nuove funzionalità davvero molto interessanti, in particolare nella sezione “stato”.

Lo stato di WhatsApp è una sezione utilizzatissima dagli utenti che permette, in modo semplice e immediato, di condividere aggiornamenti temporanei con amici e contatti stretti. Gli aggiornamenti possono includere foto, video, e altri contenuti multimediali che, una volta pubblicati, spariscono dopo 24 ore, seguendo lo stesso meccanismo delle stories su instagram, facebook, TikTok e così via.

A differenza di quest’ultime, però, lo stato di WhatsApp, risultava essere ancora molto “grezzo” e carente sotto diversi punti di vista. È per questo motivo che gli sviluppatori, ascoltando anche il feedback degli utenti, hanno concentrato la loro attenzione su questa sezione, aggiungendo ulteriori funzionalità e rendendola più attraente.

WhatsApp ha cambiato di nuovo tutto, migliorando gli stati e non solo

Tra gli aggiornamenti più interessanti, ad esempio, troviamo la possibilità di scegliere il nostro pubblico. Infatti, spesso e volentieri, non tutti gli stati che pubblichiamo sono adatti a tutti i nostri contatti. È per questo motivo che, da oggi, WhatsApp permette di cambiare le impostazioni sulla privacy dello stato e di scegliere chi può visualizzarlo e chi no.

Oltre a questa funzione, un’altra implementazione molto carina, riguarda la possibilità di aggiungere delle reazioni allo stato. Un po’ come capita per i messaggi, con questo aggiornamento, si potrà reagire agli stati utilizzando emoji, adesivi, testo, messaggi vocali e altro ancora, agevolando così l’interazione tra gli utenti.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di allinearsi con gli altri social, anche su WhatsApp avremo la possibilità di visualizzare gli stati dei nostri contatti, direttamente dall’elenco delle chat. Grazie a questa nuova funzionalità, non ci sarà bisogno di accedere per forza nella sezione “Stato”, ma si vedranno dei cerchi verdi intorno alla foto del profilo dei contatti, che segnaleranno la presenza di nuovi aggiornamenti.

Infine, WhatsApp ha cambiato di nuovo tutto anche per quanto riguarda la pubblicazione dei link nello stato. Oggi, infatti, quando si pubblica un link, compare soltanto il testo, senza nessuna immagine di anteprima. Consci del fatto che si trattava di un layout poco accattivante, si è deciso quindi di implementare questa ulteriore miglioria, che renderà anche i link esterni più semplici da veicolare.

Un fenomeno globale che gli sviluppatori hanno implementato anche negli stati

Il vero pezzo forte di questi aggiornamenti, però, è la possibilità di registrare e condividere messaggi vocali nello stato, che possono avere una durata massima di 30 secondi. Questa nuova funzione, già preannunciata a gennaio da vari rumors, nasce dalla forte esigenza da parte degli utenti di condividere messaggi vocali.

Basti pensare infatti che, a marzo 2022, WhatsApp ha dichiarato che gli utenti, in media, inviano fino a 7 miliardi di messaggi vocali al giorno. Questa tendenza ha quindi spinto gli sviluppatori ad estendere la funzionalità anche nella sezione Stato, rendendola, di fatto, ancora più interessante da utilizzare.