Quando si organizza una vacanza, molte persone concentrano la propria attenzione su 3 criteri fondamentali. Il primo è sicuramente il costo. Una bella vacanza confortevole, che sia anche economica, è il principale obiettivo di gran parte delle persone. Il secondo criterio è il luogo. Spesso, infatti, si definisce prima il budget da spendere, e, in base a quello, si sceglie anche la destinazione delle vacanze. Il resto è tutto un bonus. Se, ad esempio, si riuscisse a organizzare una vacanza in un luogo da favola, a basso costo e con dell’ottima cucina tipica, allora il viaggio perfetto sarebbe servito.

Questo mix straordinario è proprio ciò che troveremo visitando una delle città maggiori del centro Italia, dove bellezza del luogo e ottimo cibo si uniscono. Qui potremo fare lunghe passeggiate su una spiaggia lunghissima, tanto bella da sembrare finta.

La chiamano la spiaggia di velluto ed è in Italia questa distesa paradisiaca fatta di 13 km di sabbia finissima e acqua incontaminate

Il soprannome dato a questa spiaggia esprime esattamente ciò che si prova osservando questo luogo. La spiaggia di Senigallia, infatti, è un luogo da cartolina, situato nella provincia di Ancona.

Ben 13 chilometri di spiaggia, che alterna zone libere a parti che ospitano stabilimenti balneari apprezzatissimi. Non per niente, infatti, una vacanza a Senigallia sarà apprezzatissima non solo dai più grandi, che potranno rilassarsi a bordo mare e godersi l’ottimo cibo locale.

Qui anche i bambini si divertiranno tantissimo, grazie ai tanti campi di beach volley, a quelli di tennis e a tanti altri giochi pensati proprio per loro. Inoltre, sono disponibili anche strutture e percorsi pensati per le persone con disabilità. Sarà per tutti questi motivi che la spiaggia di velluto è considerata tra le più belle in assoluto delle Marche.

Inoltre, la sua sabbia finissima, chiara e morbidissima è anche il motivo per cui la chiamano la spiaggia di velluto. In più, ricordiamo che in Italia ci sono tante altre spiagge meravigliose, alcune ricordano addirittura i Caraibi.

La ricetta imperdibile quando si va a Senigallia

Una delle pietanze che non ci si potrà assolutamente perdere andando in vacanza a Senigallia è il brodetto di pesce. Fatto con pesce del Mare Adriatico, è una ricetta che esiste in diverse varianti, a seconda di dove la si cucina.

Solitamente si prepara con calamari, merluzzo, rana pescatrice, aragoste e tanti altri pesci, rigorosamente freschissimi e pescati in questa parte di mare.

Provando questo piatto, infatti, si avrà la certezza di assaggiare un piatto tipico della zona. Con questa specialità, si potranno assaporare i sapori più autentici di questa terra.

