Gli uffizi e Santa Croce li conosciamo tutti. Così come la bistecca alla fiorentina, il David di Donatello e le sue meraviglie del Rinascimento. Stiamo parlando di Firenze, città italiana per eccellenza che tutti i tour stranieri inseriscono nel loro viaggio in Italia.

Certo, non basterebbe una vita per scoprire le bellezze del nostro Paese ma siamo anche europei e abbiamo tante altre mete possibili da visitare. Quella di cui parleremo in questo articolo la chiamano la Firenze del Nord e questa bellissima città è perfetta per un viaggio a due persone o in famiglia.

Il centro artistico della Polonia

Parliamo di Cracovia, appunto la Firenze del Nord. L’appellativo deriva dall’arte che è sempre presente in questa città, capoluogo della regione che si chiama proprio piccola Polonia. I sovrani Jagelloni hanno lasciato delle tracce indelebili della loro arte e del loro potere in città che possiamo ancora ammirare oggi.

La prima tappa è sicuramente la piazza del Mercato, in cui dei palazzi nobili ci accoglieranno come in un salotto. La piazza è piena di venditori ambulanti che, invece di vendere dei prodotti turistici, cercano di far scoprire le bellezze della loro tradizione gastronomica e artigianale anche agli abitanti stessi della città.

Sempre sulla piazza, troviamo la chiesa di Cracovia più conosciuta e apprezzata al Mondo. Si tratta di una cattedrale dedicata a Santa Maria Vergine e rappresenta una delle massime espressioni di gotico polacco. Bisognerebbe visitarla presto la mattina, così da evitare le lunghe code di turisti per salire sulla sua alta torre. Da quel punto la vista della città è davvero invidiabile e ci permette di apprezzare meglio il colore verde dei tetti polacchi.

La chiamano la Firenze del Nord e questa bellissima città è perfetta per un viaggio di coppia indimenticabile

Infine, per chi ama la storia e anche il cinema merita assolutamente una visita anche la fabbrica di Schindler. La fabbrica ora è un museo che non racconta tanto o solo la vita del benefattore tedesco ma più che altro gli anni dell’occupazione nazista del Paese.

Invece, per chi ama provare la gastronomia del luogo che visita, a Cracovia c’è un piatto di carne molto saporito. Si tratta della trippa alla cracoviana che risale persino al XIV secolo ed è preparata con il grano saraceno. Invece, chi preferisce le zuppe, non può non provare la zurek, zuppa fatta con farina di segale e verdure.

Approfondimento

Splendido ed economico borgo incantato italiano per vacanze per tutta la famiglia