Frutta e verdura sono un potente antidoto per prevenire e affrontare al meglio i malanni stagionali. Alcuni frutti e ortaggi sono versatili per la salute dell’intero organismo. Poi ve ne sono altri consigliabili per salvaguardare al meglio alcune funzioni del corpo.

In questa guida di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un concentrato energetico ottimo per i nostri occhi. Dunque, ci occupiamo di un centrifugato consigliato per proteggere la vista. Oggi, più che mai, sappiamo quanto possa essere fondamentale preservare la salute degli occhi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Tra ore passate davanti al computer e altri schermi di ogni dimensione, la vista è continuamente posta sotto stress eccessivi.

Retinolo e vitamine

Tra gli altri apporti, la vista ha un bisogno essenziale di retinolo (vitamina A). La funzione primaria della vitamina A è quella di stimolare la retina alla luce solare. Troviamo il retinolo soprattutto negli spinaci, nelle carote, nel latte, nel burro e nell’uovo.

Un’altra vitamina importante per preservare la vista è senz’altro la vitamina E. Ottima per contrastare i radicali liberi, essa è contenuta nell’avocado, nelle mandorle, nelle noci e nell’olio di oliva.

Non possiamo, poi, dimenticare il fondamentale contributo dell’acido ascorbico. Altro non è che la vitamina C. Fonte di ferro e acido folico, la troviamo in particolare negli agrumi e nei frutti rossi. Segnatamente, i mirtilli sono un concentrato ad alto potenziale di vitamina C. Per questo, estremamente consigliati dagli Esperti.

Un centrifugato consigliato per proteggere la vista

Prendiamo una carota, mezza mela e qualche foglia fresca di spinaci. Laviamo accuratamente i nostri ingredienti. Liberiamo la mela e la carota del torsolo e delle bucce. Quindi tagliamo in pezzi grossolani il tutto e mettiamolo nella centrifuga.

In assenza di essa possiamo usare anche il frullatore. Frulliamo tutto e aggiungiamo al nostro preparato abbondante acqua minerale. Infine, aggiungiamo qualche goccia di limone o di arancia in base alle preferenze. La nostra centrifuga è pronta.

Naturalmente, la protezione della vista non si esaurisce nell’assunzione di una centrifuga. È raccomandabile, per quanto possibile, non passare troppo tempo esposti alla luce blu dei dispositivi elettronici come tablet, smartphone e Pc. Inoltre, è consigliabile trascorrere anche una parte minima della giornata all’aria aperta.

Approfondimento

Disintossicare il corpo umano con la zeolite