La casa fiabesca di Sonia Bruganelli: come fare per unire 2 appartamenti e ottenere una reggia

Non si nasconde la moglie di Paolo Bonolis che durante le interviste parla spesso della sua vita privata. Il noto conduttore non è da meno e così è facile venire a conoscenza di numerosi dettagli, soprattutto delle case in cui vivono. La casa fiabesca di Sonia Bruganelli ci da numerosi spunti.

L’opinionista del Grande Fratello Vip e il conduttore di Avanti un altro sono una coppia moderna. Per l’opinione pubblica anche troppo. Il segreto della durata del rapporto di coppia sarebbe per loro dormire in camere separate. Ma ora hanno fatto di più. Vivono in due case separate. L’imprenditrice Sonia Bruganelli ha dichiarato che lei e il marito vivono in palazzi diversi comunicanti grazie a una doppia porta presente sul terrazzo. Questo sarebbe il segreto per stare insieme a lungo. La coppia avrebbe acquistato l’appartamento adiacente rispetto a quello cui hanno vissuto insieme per anni unendoli e ampliando gli spazi.

La casa da sogno si troverebbe nel cuore di Roma, cioè sul lungotevere Flaminio e le foto possono essere viste da tutti in quanto pubblicate su Instagram. L’abitazione di Sonia Bruganelli sarebbe un misto di stile classico e moderno, con oggetti firmati, bagni privati, camere ampie e spaziose comode per la sua famiglia numerosa. La camera padronale avrebbe tutti i comfort necessari per rilassarsi dopo una delle sue intense giornate di lavoro.

Lusso sfrenato

La casa fiabesca di Sonia Bruganelli si caratterizzerebbe soprattutto per la presenza di oggetti molto costosi che lei ama particolarmente. Ha fatto scalpore la presenza di una specchiera del valore di 165.000 euro. In una foto diventata famosa è possibile notare, accanto alla specchiera, la borsa Louis Vuitton da 100.000 euro che il marito le avrebbe regalato. Del regalo si è molto parlato sui social dopo che la Bruganelli lo ha menzionato durante una delle puntate dell’ultima stagione del popolare programma di cui è opinionista. Oltre alle borse, lei amerebbe scarpe firmate e arredi esclusivi. La presenza del baule Malle Coiffeuse di Lois Vuitton con annessa specchiera confermerebbe la sua passione per il lusso.

Il tenore di vita dell’opinionista Mediaset sarebbe elevato, la comodità di vivere nel centro della capitale è data dalla possibilità di raggiungere facilmente musei e luoghi culturali di primo piano. In salotto, un grande divano bianco è protagonista insieme a un meraviglioso tavolo di legno massello. Adiacente la camera da letto ci sarebbe una SPA, con vasca idromassaggio in marmo di Carrara di colore beige. Solo il meglio quindi per la Bruganelli che sembra essere una vera esperta di arredamento.

La casa fiabesca di Sonia Bruganelli, investimenti imperdibili

Se vogliamo unire due appartamenti a prescindere dalla loro grandezza e dal nostro tenore di vita è necessario rivolgerci all’ufficio tecnico del nostro comune. È necessario procurarsi la documentazione che attesti la possibilità di unire gli immobili. Questo avviene attraverso la pratica SCIA o CILA con cui richiedere l’accorpamento. La prima pratica costerebbe tra i 1.600 euro e i 3.400 euro, la seconda pratica costerebbe tra i 1.200 euro e i 1.800 euro. A questo è necessario aggiungere i costi di valutazione riguardanti i tramezzi, le aperture e le modifiche dell’impianto elettrico.

La fusione catastale può avvenire dopo che sono stati effettuati i lavori attraverso l’iscrizione al catasto edilizio urbano facendo attenzione alla categoria appropriata in cui inserire il nuovo immobile. Se possediamo due appartamenti di media grandezza, i costi di questa operazione potrebbero superare i 30.000 euro. In compenso otterremo un immobile unico di un valore molto più elevato rispetto alle due unità considerate singolarmente, soprattutto se ci troviamo vicini al centro di una grande città.