Dove vive oggi l’intramontabile Orietta Berti? La villa stile vintage è di gran lusso: ecco come possiamo averne una simile

La villa in Emilia è spettacolare come un suo concerto, il giardino che la circonda un vero paradiso. L’Usignolo di Cavriago presenta la nuova hit estiva questa volta con Rovazzi e si riposa nella sua lussuosa dimora. Con 16 milioni di dischi venduti alle spalle può permetterselo. Ma cosa dovremmo fare noi per avere una casa simile?

È un’artista molto amata in Italia e all’estero anche se lei scherza sempre sul fatto che non abbia vinto il Festival di Sanremo pur avendo un record di presenze. La sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il brano Mille è stata una felice intuizione. La partecipazione in veste di opinionista al Grande Fratello Vip dimostra che il pubblico ancora la segue, anzi che non l’ha mai lasciata. Sposata da sempre con Osvaldo che lei cita come un tormentone, la loro casa è una reggia bellissima, un museo ricco di pezzi pregiati, un inno al vintage, ma a quello di gusto.

La casa si trova a Montecchio Emilia e sui social si trovano svariate foto e video perché Orietta Berti è molto attiva, a dimostrazione che gli anni passano solo per chi li vuole lasciar passare. Alberi altissimi, prato curato, natura e bellezza che circondano l’abitazione, i cani che scorrazzano negli ampi spazi verdi. La Berti è un’amante della natura e si vede da come gestisce l’ampio spazio esterno impreziosito da nicchie e chiostri come nei conventi in cui si cresceva un tempo. All’interno, arredi pregiati, ceramiche preziose, sculture antiche, quadri e libri importanti. L’atmosfera non è per niente pesante ma molto elegante e accogliente.

Diva dei tempi nostri

Dove vive oggi l’intramontabile Orietta Berti? Vive a Montecchio con il marito Osvaldo, 9 gatti, 2 cani, un giardino che lascia senza fiato e una casa davvero elegante. Orietta Berti è una collezionista. Gli oggetti che ama di più sono acquasantiere e crocifissi ma anche bambole in porcellana dell’Ottocento. Il valore di questi oggetti non è da sottovalutare. Sul mercato troviamo crocifissi che arrivano anche a 20.000 euro, acquasantiere che superano i 1.600 euro, bambole di porcellana che superano i 2.000 euro. Non si tratta di oggetti scelti a caso ma di pezzi che solo un vero collezionista è in grado di valutare nella maniera corretta.

Sta festeggiando i suoi 80 anni con l’uscita del nuovo singolo La discoteca italiana che la vede impegnata insieme a Rovazzi. Sarà sicuramente l’ennesimo successo per quest’artista che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Anche con colleghi più giovani come J-Ax, Eros Ramazzotti o Hell Raton. Quando il lavoro finisce ritorna alla sua magione in cui si sente protetta. Chi non vorrebbe vivere così?

Dove vive oggi l’intramontabile Orietta Berti e come si presenta il mercato delle case

Se ci piace l’Emilia Romagna e la provincia di Reggio Emilia, potremmo pensare a un investimento mirato. In via Pascoli troviamo villini bifamiliari da 231 metri quadri al prezzo di 459.000 euro sul sito Idealista. I contesti sono residenziali, le costruzioni sono nuove e i servizi del paesino sono a portata di mano.

Sul sito Immobiliare.it troviamo un pentalocale da 209 metri quadri al prezzo di 449.000 euro di nuova costruzione. In via Ungaretti è in vendita un appartamento con 5 camere per un totale di 196 metri quadri al prezzo di 425.000 euro. La scelta di Orietta Berti di vivere a Montecchio si è rivelata vincente, visti i prezzi delle case in questo periodo, questa è sicuramente una zona da tenere d’occhio.