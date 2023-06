Oro ancora in balia del'incertezza: i livelli da monitorare in chiusura di time frame-proiezionidiborsa.it

La debolezza del dollaro scattata dopo la decisione della FED di non toccare i tassi di interesse e quella della BCE di alzarsi fino a quando necessario, ha provocato una reazione del prezzo dell’oro che, come noto, sale nelle fasi di debolezza del dollaro. Ci sono stati, quindi, segnali di reazione all’interno di una tendenza di fatto laterale/ribassista che va avanti ormai da alcune settimane. Quindi, il futuro dell’oro rimane ancora incerto, in bilico tra rialzo e ribasso. Solo il superamento di alcuni livelli chiave potrebbe chiarire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni del metallo prezioso.

Il futuro dell’oro rimane ancora incerto, in bilico tra rialzo e ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 16 giugno in rialzo dello 0,03% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.971,2 $. La settimana, invece, si è chiusa con un ribasso dello 0,30%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e da alcune sedute sta trovando un validissimo supporto in area 1.939,2 $. Questo livello potrebbe rappresentare un interessante punto di partenza per il prezzo dell’oro che dopo avere toccato più volte area 2.000 $ non riesce ad andare oltre.

Una conferma della ripresa del rialzo potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 2.020 $. La rottura del supporto in area 1.939 $, invece, potrebbe favorire un ulteriore allungo ribassista verso il punto di inversione in area 1.856 $. Su questo livello la probabilità che le quotazioni possano ripartire al rialzo è molto elevata.

Time frame settimanale

L’aspetto interessante è che anche il supporto chiave a livello settimanale passa per area 1.939 $. La sua mancata tenuta, quindi, potrebbe realmente favorire un’accelerazione ribassista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario illustrato in figura (linea tratteggiata).

Al rialzo, invece, un indizio rialzista potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 1.973 $. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

Articoli che potrebbero interessarti

655 euro in più sul cedolino di luglio per questi pensionati. Controlla se l’INPS te li invierà

Offrire ai detenuti una seconda possibilità: importante accordo tra CNEL e Ministero di Grazia e Giustizia