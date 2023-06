Valgono di più le banconote da 100.000 lire con Caravaggio o quelle da 50.000 lire con Bernini? Una può farci guadagnare 5.000 euro

Se con l’entrata in vigore dell’euro abbiamo portato in banca le banconote in lire di maggiore valore, forse abbiamo commesso un errore. Al giorno d’oggi i collezionisti potrebbero pagare somme davvero importanti per alcuni esemplari particolari. Vediamo quanto avremmo potuto guadagnare.

Le banconote da 100.000 lire con Caravaggio sono state stampate in due versioni differenti, la prima versione aveva colori più chiari ed è stata stampata dal 1983 al 1993. La seconda versione aveva colori più vividi ed è stata stampata dal 1994 al 1998. Il valore di questa banconota dipende principalmente dallo stato di conservazione. Se è Fior di Stampa oppure se si trova in condizioni discrete, la banconota potrebbe valere certamente di più. In questi casi il valore può raggiungere i 360 euro.

Naturalmente se sono presenti numeri seriali particolari il valore aumenta, per esempio la banconota che presenta 6 volte di fila il numero 1 è valutata più di 350 euro. Le banconote da 100.000 lire che hanno numeri di serie ordinati, come per esempio 123456, possono valere più di 250 euro. Quando si parla di numeri seriali particolari si intendono combinazioni che saltano agli occhi, per esempio la banconota con la combinazione 000001, se Fior di Stampa, può valere più di 800 euro.

Serie sostitutive

Valgono di più le banconote da 100.000 lire se sono in ottime condizioni. Facciamo attenzione a quelle che appartengono a serie speciali sostitutive. Una banconota della seconda versione serie sostitutiva XE 1998, Fior di Stampa assoluto, viene valutata sul sito eBay 220 euro. Importante anche l’anno di stampa. Facciamo valutare tutte le nostre banconote del 1983. Una banconota da 100.000 lire di quell’anno, secondo gli esperti filatelisti, può valere 5.000 euro. Molte banconote del 1983 sono considerate rare dai collezionisti.

Anche per la banconota da 50.000 lire con Lorenzo Bernini sono state previste due versioni e anche in questo caso a fare la differenza sono i colori della stampa. La prima versione è stata stampata dal 1984 al 1992, la seconda versione è stata stampata dal 1992 al 1999. Entrambe le versioni possono raggiungere valori di 350 euro se hanno numeri seriali particolari. Nel caso in cui si ripeta il numero 1 per 6 volte il valore sarà di 320 euro. Nel caso in cui il numero seriale sia 123456 il valore può essere superiore a 220 euro, nel caso in cui il numero seriale sia formato solo da zeri, il valore della banconota può superare i 500 euro.

Valgono di più le banconote da 100.000 lire o le 50.000 lire?

Per quanto possiamo dire che le banconote da 100.000 lire potrebbero raggiungere un valore più alto, bisogna notare che il valore medio delle banconote da 50.000 lire è più elevato. Significa che ci sono in circolazione più banconote da 50.000 lire che potrebbero superare i 120 euro rispetto a quanto succede con le banconote da 100.000 lire. Controlliamo tutte le banconote da 50.000 lire delle serie sostitutive perché sul sito eBay vengono spesso valutate più di 120 euro.

Le serie sostitutive XE possono arrivare anche a 800 euro, in genere prendevano il posto delle banconote danneggiate che venivano ritirate dalla circolazione. Anche le banconote di entrambe le versioni con numeri di serie che iniziano per AA e terminano con A valgono molto, si parla in questi casi di somme che superano i 600 euro, se Fior di Stampa. Le banconote che non sono in uno stato perfetto hanno prezzi che scendono fino al 100 euro. Le banconote da 50.000 lire hanno spesso un grande valore per i collezionisti del 1984. All’epoca infatti, vennero stampate per arginare il fenomeno dell’inflazione e quindi considerate come reperti storici.