La carta paglia: cos’è e perché è più salutare per le fritture

Una guida sulla carta paglia: cos’è e perché è più salutare per le fritture.

Si fa presto a dire “Carta Paglia”! Specie per chi è alle prime armi in cucina, questo nome oltre ad apparire sibillino , potrebbe addirittura risultare del tutto sconosciuto. Mentre invece, un tempo, era proprio questo speciale tipo di carta ad essere usata nelle drogherie o anche nei negozi di alimentari come secondo involucro con cui avvolgere certi alimenti. Vediamo quindi di capire in fatto di carta paglia: cos’è e perché è più salutare per le fritture.

Di cosa è composta la carta paglia

Per chi ancora non la conoscesse, la carta paglia è ottenuta da cellulose vergini derivate dalla pasta di frumento e dalla paglia. Da qui il nome caratteristico. Ed è proprio grazie alla buona qualità delle materie prime utilizzate, che questa carta primeggia, specie quando si ha a che fare con le fritture. La sua cosiddetta buona “resistenza meccanica” la rende una base ideale per gli alimenti fritti. Ecco perchè è una carta che andrebbe preferita a tutte le altre carte alimentari , quando si tratta di assorbire l’olio caldo in eccesso delle fritture.

La diversa efficacia dei rotoli di carta assorbente

In molte cucine sussiste invece l’abitudine di ricorrere alla carta assorbente per prosciugare l’olio eccedente degli alimenti appena fritti. Una prassi non proprio salutare visto che la carta assorbente non nasce con lo scopo di assorbire gli oli incandescenti della frittura. Per di più, se il rotolo, come spesso accade, è pure di carta decorata con stampe voluminose e dalle tinte sgargianti, la conseguenza per chi poi dovrà consumare gli alimenti, sarà tutt’altro che salutare. La carta colorata a contatto con il caldo intenso dei cibi appena usciti dalle padelle di olio bollente, potrebbe infatti cedere sostanze chimiche agli alimenti.

Notizie, queste, di sicuro interesse per chi tiene ad un tipo di frittura salutare. Il dubbio che, a questo punto, potrebbe porsi è: ma questa “mano santa” in cucina è solo uno sbiadito ricordo dei tempi che furono o circola ancora? La risposta ovviamente è affermativa. Sono infatti realizzati in carta paglia i coni con cui le friggitorie vendono i cosiddetti “frittini”, vale a dire patatine, crocchette, olive, arancini. Per cui, basta solo guardarsi attorno per reperire i punti autorizzati alla vendita di questa speciale carta disponibile, tanto in rotoli, che in rettangoli pre-tagliati. Per chi vuole poi risparmiare, ci sono anche le promozioni di chi vende questa carta on line.