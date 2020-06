Ancora vendite sulle Borse. I titoli da monitorare secondo gli esperti sono molti. Il motivo? Le tante variabili sul tavolo.Le stesse che hanno fatto registrare forti perdite in apertura. Per poi migliorare durante il corso della mattinata. Volatilità come parola d’ordine, dunque. Spesso ripetuto, il concetto si sta concretizzando in queste ore. L’apertura di Piazza Affari, come anche delle altre Borse a livello internazionale, è stata non solo negativa. Ma addirittura pesante. MA con il passare delle ore si è visto un alleggerimento delle negatività.

Cosa sta succedendo sui mercati?

In poche parole la spiegazione. Anzi, in una parola sola: Covid. Il ritorno dei contagi e la presenza di focolai anche in Cina sta spaventando gli operatori. A questo si aggiungano le parole, quasi profetiche, di una Fed che mercoledì parlava della necessità di mantenere i tassi di interesse ai minimi ancora per molto tempo. In altre parole: un’economia in difficoltà nei prossimi mesi. Risultato: ancora vendite sulle Borse. I titoli da monitorare secondo gli esperti sarebbero molti. E la dimostrazione sta proprio nel fatto che se alle 10 della mattinata il Ftse Mib perdeva oltre il 2%, alle 14.30 non va oltre un -0,77%

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Come detto l’indice tricolore sta frenando la sua caduta sebbene ci siano comunque ancora vendite sulle Borse. Da Mediobanca si guarda ad un elenco di titoli outperform che parte da Coima Res (target a 9 euro) passando da Iren (a 2,80 euro. Ultimo da citare, tra gli altri, Telecom Italia (0,68 euro). Ma alcuni buy interessanti si registrano anche da parte di Banca Imi su Rai Way (target a 6,30 euro) e Telecom Italia (0,62 euro).

Le azioni da comprare a Wall Street

Chi invece non cambia idea è Wall Street che vede ancora una serie di vendite già sui futures. Infatti alle 14.35 (ora italiana) l’S&P 500 perdeva quasi il 2% (1,99% per l’esattezza), come anche il Nasdaq che, almeno, si fermava a -1,3%. Peggio di tutti faceva il Dow Jones a -2,3%. Ad ogni modo le azioni da comprare a Wall Street sono, tra le altre, quelle di Intel Corp. ( NASDAQ: INTC). KeyBanc Capital Markets, infatti ha promosso il titolo da neutral ad overweight con un obiettivo di prezzo di $ 82. Promozione anche per Mondelez International Inc.che da hold è passata a buy secondo quanto deciso da Berenberg.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro di oggi sono da citare i prezzi al consumo italiani a -0,2% contro lo 0% della precedente rilevazione (anno su anno). IN positivo, invece, tutti i dati cinesi riguardanti la disoccupazione (al 5,9% invece del precedente 6%) e la produzione industriale, entrambi di maggio, addirittura al 4,4% invece del 3,9%. Per quanto riguarda domani, invece, occhio ai prezzi all’ingrosso e al consumo di maggio della Germania oltre all’indice Zew di giugno. Da monitorare anche il tasso di disoccupazione inglese di aprile e le richieste dei sussidi di disoccupazione di maggio. Dagli Usa in arrivo le vendite al dettaglio e la produzione industriale di maggio.