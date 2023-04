I mercati azionari internazionali sono risaliti dai minimi di marzo, e ora potrebbero continuare a farlo. Il mese di aprile dovrebbe essere di ulteriore salita, e se la nostra view si rivelerà corretta, dovrebbe aprire sui minimi e chiudersi sui massimi. La data più importante di aprile verrà rappresentata dalla scadenza del 6, setup rilevante nella nostra strategia annuale. Cosa accadrà? Al momento è prematuro stabilirlo, anche se le probabilità è che fra qualche giorno verrà lasciata definitivamente indietro la fase ribassista delle ultime settimane. Ora andremo a indicare quelle azioni del Ftse Mib che da settimana prossima potrebbero salire. Ci riferiamo a probabilità indicate dai nostri oscillatori e analisi dei pattern dei prezzi.

Andamento settimanale previsto

Settimana prossima è particolare, perchè nei nostri conteggi dovrebbe aprire al rialzo per poi lasciare spazio a un ritracciamento. La chiusura della seduta settimanale dovrebbe avvenire su livelli inferiori a quelli di apertura. Nella giornata di giovedì potrebbe assistersi alla formazione del minimo settimanale. Ribadiamo che il 6 aprile dovrebbe archiviare probabilmente la negatività e vedere i prezzi ripartire fino al setup del 4 agosto, data dove i nostri algoritmi collocano un massimo relativo.

Azioni del Ftse Mib che da settimana prossima potrebbero salire

Ora andremo a indicare delle azioni che hanno mostrato nell’ultima settimana la formazione di pattern che potrebbero preludere a una ripartenza per qualche mese. Le raccomandazioni degli analisti, come risulta dalle riviste specializzate sono molto positive e calcolano su di esse prezzi a sconto rispetto al fair value normalizzato sugli ultimi bilanci. Ora ci concentremo solo sui prezzi.

Iniziamo con le azioni ENEL che potrebbero aver archiviato il ribasso, e ora sembrerebbero puntare verso 6,18/6,35. Punto dove potrebbero ripartire ribassi è sotto 5,213.

Intesa Sanpaolo con punto di inversione ribassista sotto 2,20 ed obiettivo a 2,55. Stellantis con stop sotto 15,22 ed obiettivo verso area 18,12/18,95.

Unipol con stop sotto 4,51 ed obiettivo verso 5,15.

