Quali sono le strategie per investire sui mercati oggi? Soprattutto dopo che la Bce ha decretato un nuovo impulso agli acquisti e oggi i mercati ringraziano.

Le azioni da comprare a Piazza Affari

Per quanto riguarda le strategie da adottare sui mercati e le azioni da comprare oggi, si può partire con una certa dose di ottimismo. Infatti poco prima delle 10 di mattina Piazza Affari vedeva un +2,15%. La migliore in Europa. Già da ieri, infatti, si potevano sfruttare alcuni buy da parte degli analisti. Uno su tutti, quello di Banca Akros su Avio a 14 euro. Ma non è il solo. Sempre da Banca Akros, arrivano buy anche per Fca (10 euro), Leonardo (8,50 euro) e Saipem (MIL: SPM) (4,50 euro). Addirittura un rating accumulate su Chn Industrial (7,50 euro) e Snam (4,90 euro.

Le azioni da comprare a Wall Street

Vanno bene le cose anche a Wall Street. O per lo meno sui suoi futures. Infatti, sempre poco prima delle 10 (ora italiana) l’S&P 500 sfiorava il +1%, il Dow Jones l’1,25%. Più indietro il Nasdaq a +0,7%. Le strategie per investire sui mercati, in particolare su quelli statunitensi, vedevano una promozione per

Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) da parte di Deutsche Bank che lo ha promosso da hold a buy. Da citare, sempre da Deutsche Bank, anche la conferma di Costco Wholesale Corp. come titolo Hold ma con aumento del target price fissato a $ 297.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico

per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da segnalare per oggi, le vendite al dettaglio di aprile per l’Italia oltre agli ordini all’industria tedesca di aprile. Il dato più importante, però, sarà quello della variazione occupati e del tasso di disoccupazione statunitensi.