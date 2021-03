Circa il 90% degli italiani consuma 128 grammi di carne al giorno. Ma non tutti sanno che sul prezzo dello scontrino, pesano ulteriori spese. Infatti la carne ha un costo nascosto aggiuntivo e non ce ne rendiamo conto.

Ora con lo studio effettuato dalla Onlus Demetra, per conto della LAV, scopriamo questa amara realtà. Infatti per ogni nostro acquisto di carne, sosteniamo poi un costo per danni ambientali e sanitari dovuto a produzione e consumo. Dunque facciamo due calcoli e quando acquistiamo carne dobbiamo avere anche questa consapevolezza.

L’esempio

Prendiamo come riferimento l’acquisto di carne bovina e mettiamo nel nostro carrello della spesa una confezione da 100 grammi. Ebbene dopo aver pagato il prezzo di costo, una volta fuori dal supermercato, questo acquisto genera immediatamente 1,35 euro per danni ambientali e 54 centesimi per quelli sanitari. Questa stima è riferita ai 100 grammi di carne durante l’intero ciclo di vita.

Consultando l’indagine, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno avuto modo di leggere anche il costo nascosto aggiuntivo per altri tipi di carne: bovina fresca e lavorata, maiale, maiale lavorato e pollo.

Quale e quanta carne mangiamo al giorno

Come abbiamo detto, in apertura di articolo, ogni italiano consuma 128 grammi di carne al dì. Ebbene, l’onnivoro mangia 61 grammi di carne di maiale, 33 grammi di pollo e 29 grammi di bovino. Infine 4 grammi risultano dal consumo di altre carni minori tipo conigli, cavalli, ovi-caprini.

La carne più prodotta in Italia è quella di maiale anche se quella più macellata è di pollo. Infatti nel nostro Belpaese sono censiti 150 milioni di polli, dunque per ogni residente ci sono 2,5 polli vivi.

La carne ha un costo nascosto aggiuntivo e non ce ne rendiamo conto

Ogni anno il costo nascosto della carne ammonta a 36,6 miliardi di euro. Dunque mediamente ogni cittadino genera 605 euro, di questi il 48% servono per sostenere i costi ambientali, l’altra parte per quelli sanitari. E’ bene chiarire che con questo articolo non c’è nessun intento di demonizzare la carne anche perché eliminarla totalmente dall’alimentazione è rischioso.