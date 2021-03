Secondo i dentisti dovremmo cambiare lo spazzolino ogni 40 giorni. Addirittura, per molti specialisti, l’igiene orale migliore è in dote allo spazzolino elettrico. Ma, quanti incredibili usi possiamo fare con un vecchio spazzolino da denti? La risposta è: tantissimi. Ecco perché, prima di buttarli, potremmo riciclarli a costo zero. Vediamo assieme ai nostri esperti qualche suggerimento utile in materia.

Gli angoli remoti della casa

Ecco che gli spazzolini da denti sono perfetti per rimuovere sporco e depositi dalle fessure più nascoste della casa. E, ci riferiamo in particolare alle fughe delle piastrelle del bagno. Qui si deposita di tutto: dall’umidità allo sporco, difficili da rimuovere se non utilizziamo la 100 gradi. I nostri vecchi spazzolini diventano perfetti per questo uso. Magari con la fecola di patate, come suggeriamo nell’articolo di approfondimento. Così da pulire senza prodotti chimici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I fornelli diventano splendenti

Quanti incredibili usi possiamo fare con un vecchio spazzolino da denti e del bicarbonato di sodio. Andremo a pulire i fornelli e tutti i loro punti più unti e sporchi. Anche qui, i prodotti specifici in vendita sono davvero validi, ma perché non utilizzare uno spazzolino a costo zero, al posto di una spugnetta nuova e del bicarbonato? E, dato che ci siamo, sempre in cucina, con questi due agenti speciali, puliamo:

la base dei rubinetti, dove si deposita il calcare;

le pale e gli accessori dei frullatori e dei mixer;

la moka del caffè;

la grattugia, con i suoi odiosi depositi di formaggio.

Si apre la stagione e rimettiamo fuori l’arredo giardino

Con la riapertura della stagione, ecco che rispolveriamo, è il caso di dirlo, i mobili da giardino. Se abbiamo quelli in vimini, lo spazzolino è perfetto, magari con del sapone liquido neutro, o, dell’aceto, per andare a scrostare i depositi annidatisi nell’inverno negli angoli. E, se non ci abbiamo ancora pensato e, stiamo leggendo questo articolo davanti al pc, ecco l’idea. Per pulire la tastiera, cosa di meglio di un vecchio spazzolino da denti?

Approfondimento

La fecola di patate come rimedio per la pulizia delle vie di fuga delle piastrelle di casa