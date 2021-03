Come migliorare la propria vita? Come raggiungere i propri traguardi? Si può arrivare dove si desidera? Qual è la strada giusta per trovare il lavoro dei sogni? È possibile trovare il vero amore?

Queste e altre migliaia di domande si affollano nella mente delle persone. Sono domande basilari, a cui non si può dare una risposta univoca. Bisogna basarsi sulle differenze personali. Sulle aspirazioni che si hanno. Sulle passioni che si coltivano.

Il miglioramento, tuttavia, è insito nella natura umana. È necessario lasciarsi guidare da tale spinta. In ogni campo. A partire dallo studio, fino ad arrivare alla ricerca di una stabilità relazionale ed emotiva. Passando per una imprescindibile salute psico-fisica. La strada è lunga.

Di sicuro, però, per una vita piena di soddisfazioni bisogna combattere l’effetto Pigmalione.

Le profezie che si autoavverano nell’esperimento di Rosenthal e Jacobson

L’effetto Pigmalione consiste in una sorta di profezia. Solamente il pensare che qualcosa andrà storto, risulta deleterio. Se si ha un’aspettativa negativa molto forte, si metteranno in atto dei comportamenti inconsapevoli di autosabotaggio. Il risultato sarà un insuccesso, come si immaginava.

Un sogno o una convinzione si possono concretizzare. Proprio come accade a Pigmalione che, con la sua fede incrollabile, riesce ad animare una statua di avorio. Di converso un brutto presentimento iniziale si può trasformare in un reale fallimento.

Celebre è l’esperimento di Rosenthal e Jacobson. Segnalando degli alunni a caso come particolarmente dotati, essi risultavano realmente più bravi degli altri. La spiegazione è che i professori erano vittime dell’effetto Pigmalione. Lo studio ha dimostrato che le profezie che si autoavverano sono potentissime.

Di conseguenza per una vita piena di soddisfazioni bisogna combattere l’effetto Pigmalione.

Strategie per spezzare il circolo vizioso

Per essere realmente liberi, quindi, bisogna eliminare ogni tipo di condizionamento. Soprattutto quelli più sottili ed inconsapevoli.

Innanzitutto bisogna evitare di speculare troppo sugli eventi futuri. Si vive nel presente. Si può modificare solo ciò che abbiamo qui e ora. Il futuro è lontano e incerto. È importante che rimanga tale.

Creare un cronoprogramma delle attività da svolgere può aiutare a raggiungere un obiettivo. In questo modo l’ansia per il domani si scioglie.

È consigliabile tenere la mente libera e non ruminare sulle risposte altrui e gli eventi avversi. Il pessimismo è deleterio, lo dice la scienza. Il passo fondamentale, infine, è accettare di non essere perfetti. Esplicitando l’effetto Pigmalione e la sua potenza si riesce a tenerlo a bada. Imparando ad accettare la fallibilità umana, si arriva ad avere una vita piena e soddisfacente.