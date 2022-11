5 idee fenomenali per creare dei bracciali fai da te perfetti anche come regali speciali

Accessori e gioielli sono quel tocco in più indispensabile per avere uno stile unico e inimitabile. Un bracciale, una collana o degli orecchini possono trasformare completamente un look monotono e anonimo. Se vogliamo distinguerci dalla massa, pur vestendoci alla moda, gli accessori possono essere la nostra arma segreta. E cosa c’è di più unico che dei gioielli creati direttamente con le nostre mani seguendo la nostra fantasia? Oggi vedremo in particolare come realizzare dei bellissimi bracciali fai da te, ideali anche come regali unici.

5 idee fenomenali per creare dei bracciali fai da te facilissime da copiare

Realizzare dei bracciali fai da te è davvero semplicissimo e alla portata di tutti. Dopo aver fatto pratica, in poco tempo riusciremo anche a creare un’intera parure con anelli e orecchini. I materiali utilizzati per creare i bracciali possono essere diversi, a seconda dei gusti e del nostro budget. Si possono usare tessuti e oggetti riciclati, piccole perline, dadi da ferramenta e molto altro.

I bracciali in perline sono forse i più semplici, basta procurarsi un filo elastico e perline di varie dimensioni. Scegliamo i colori e le combinazioni che più ci piacciono e infiliamo le perline, un nodino ed ecco fatto. Oppure, se cerchiamo qualcosa di più particolare, possiamo utilizzare degli scarti di tessuto e creare una fettuccia. Dopodiché aggiungiamo dei ciondoli come dei campanellini, palline, piccole rose o altri charm carini. Facciamo un doppio nodo scorrevole ed avremo un bracciale unico regolabile davvero particolare.

Se invece abbiamo un’anima un po’ più rock’n’roll, perché non usare materiali da ferramenta? Combiniamo dadi, rondelle e catene, uniamo il tutto con intrecci di filo nero e il risultato sarà unico. Anche le spille da balia sono perfette per realizzare i nostri design più audaci.

Accessori chic e trendy da abbinare al nostro look

Se poi vogliamo creare dei bracciali più sofisticati, queste ultime due idee fanno proprio al caso nostro. Possiamo realizzare dei bracciali in cuoio di vari colori con della metalleria che dà un tocco più chic. In commercio esistono veri e propri kit già pronti con tutto l’occorrente per realizzarli. Questi bracciali sono un must per l’inverno, da indossare sui polsini di maglioni e cardigan alla moda.

Ultima idea, i bellissimi bracciali in macramè, creati con la tecnica per intrecciare i filati ritornata in voga ultimamente. Questa lavorazione richiede una buona manualità, meglio seguire un modello di riferimento per ottenere un pattern stupendo e colorato.

Queste sono solo 5 idee fenomenali per creare dei bracciali fai da te da provare assolutamente. Basta procurarsi tutto il necessario in negozi di hobbistica o direttamente online e mettersi subito a lavoro. Dopo aver fatto un po’ di pratica potremo creare bracciali personalizzati bellissimi anche da regalare agli amici. È un’ottima idea anche per dei regali di Natale, soprattutto se ormai abbiamo esaurito le opzioni. Ma questo è solo uno dei suggerimenti per dei regali di Natale indimenticabili per tutte le tasche.