Se desideriamo visitare una capitale europea non troppo lontana e con un clima mite, questa è quella che fa per noi. Se non vogliamo spendere cifre eccessive di viaggio e di soggiorno, abbiamo trovato la meta giusta. Se amiamo le luci e i colori della natura, questa è la capitale europea perfetta per il ponte di Ognissanti facile da raggiungere e low cost. Qui si stanno trasferendo tanti italiani in pensione perché la vita costa poco, gli stipendi sono bassi e le stesse bollette non rappresentano un problema. Caratteristica con i suoi 7 Colli, come la splendida Roma, anche questa capitale piena di storia, ci soddisferà pienamente.

Un fascino Mediterraneo e internazionale allo stesso tempo

Lisbona, simbolo del Portogallo, appartiene a quelle capitali europee a misura d’uomo sia per i prezzi che per la cultura. Nell’aria non aleggia solo il vento che arriva dai colli e dal fiume Tago, ma anche il fascino di una città orgogliosa e piena di Storia. Affacciandosi direttamente sull’oceano regala dei cieli azzurri meravigliosi e dei tramonti davvero mozzafiato. Ci si può perdere nei suoi vicoli e nelle sue viuzze che sembrano riportarci indietro a quando il Portogallo contendeva alla Spagna e all’Inghilterra il dominio coloniale.

La capitale europea perfetta per il ponte di Ognissanti facile da raggiungere e low cost

Sulla città domina il Castelo de Sao Jorge, con una cinta muraria ancora davvero ben tenuta e che ha resistito comunque abbastanza bene a due terremoti che l’hanno profondamente danneggiata. Tra cattedrali e palazzi, piazze e conventi, torri e musei, Lisbona saprà avvolgerci con tutto il suo fascino. A ciò si aggiunge tutto il quartiere Expo 1998 che ha rivalutato intere aree della capitale, vedendo nascere fiere, alberghi e casinò. Per i più piccoli da rimarcare la bellezza e l’importanza dello zoo e dell’acquario. Senza dimenticare il Museo del giocattolo e quello delle Marionette. Per godere appieno la città, sfruttando gli sconti sui mezzi pubblici e negli ingressi, è disponibile la “Lisboa card”.

Alloggiare a Lisbona per tutte le tasche

Lisbona è probabilmente la capitale più economica del blocco occidentale europeo. Possiamo soggiornare in appartamenti, bed and breakfast e alloggi economici in pieno centro, a partire da 25 euro a notte. Mangiare fuori costa davvero poco e le specialità non mancano. Disponibili i voli per la capitale da tutte le principali città italiane con voli low cost davvero interessanti. Lisbona.info, il canale messo a disposizione dalla città, è un sito di riferimento perfetto per la consultazione e l’aiuto nella prenotazione.

