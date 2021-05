Vi sono tantissime abitudini che fanno parte della nostra vita. Alcune positive come allenarsi a casa. Altre negative che ci impediscono di vivere in salute. Basti pensare al fumo di sigaretta.

Molti, inoltre, bevono regolarmente il caffè. Una bevanda tipica della cultura italiana. Simbolo di convivialità e di socievolezza. Ha un valore che trascende il gesto quotidiano. È diventato un punto fisso della giornata. Alcuni non riescono a farne a meno. Si dice che solo dopo il caffè si può affermare di essere realmente svegli.

Come al solito si suggerisce di non esagerare. In questo articolo si parlerà proprio del caffè.

Smettere di assumere una bevanda gustosa, comune, diffusa e amata da tutti gli italiani può avere queste conseguenze impensabili e positive per qualcuno.

Come agisce il caffè sul cervello umano

La caffeina ha un potente effetto sul cervello umano. Tende a risvegliare l’organismo e a metterlo in moto. Alcuni, purtroppo, sviluppano una vera e propria dipendenza nei confronti di tale sostanza. Se non bevono almeno tre o quattro caffè al giorno si sentono scarichi.

Il tutto si spiega con l’azione stessa della caffeina. Questa, infatti, stimola il rilascio di neurotrasmettitori come l’adrenalina e la noradrenalina. Si ha un considerevole aumento dell’energia.

Non bisogna, però, eccedere con il caffè.

Diminuire il consumo può avere benefici per qualcuno

Soprattutto per chi è abituato a prendere diversi caffè al giorno, smettere può essere davvero difficile. La prima conseguenza è sentirsi spossati, disattenti e non presenti a sé stessi.

Per le persone ansiose e con difficoltà di addormentamento, però, evitare l’utilizzo di caffeina può essere la scelta migliore. Ci si sente più tranquilli e si dorme meglio. Per non parlare degli effetti positivi sul sorriso. I denti saranno subito più bianchi.

La soluzione migliore, tuttavia, è ridurre il consumo di caffeina. Uno o due caffè al giorno sono l’ideale. Equilibrio e parsimonia non devono mai mancare.