La Borsa premia il progetto di razionalizzazione della galassia Unipol con le azioni che chiudono con un rialzo di oltre il 20%

L’ultima seduta della settimana ha visto l’esplosione al rialzo sia di Unipol che ha annunciato un’OPA su UnipolSAI sia di quest’ultimo che si è adeguata al prezzo offerto. A beneficiarne di più, però, è stata proprio Unipol. Infatti, Borsa premia il progetto di razionalizzazione della galassia Unipol con le azioni che chiudono con un rialzo di oltre il 20%. I possibili scenari di lungo periodo dopo questa giornata storica.

Cosa prevede il progetto della società guidata da Cimbri?

Unipol ha approvato un piano di razionalizzazione societaria che prevede la fusione di UnipolSai in Unipol Gruppo, insieme ad altre società interamente controllate da Unipol. L’operazione sarà seguita da un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Unipol su UnipolSai al prezzo di 2,7 € per azione. Dopo la fusione, Unipol Gruppo assumerà il nome di Unipol Assicurazioni. L’offerta include un premio del 12,6% rispetto al prezzo delle azioni UnipolSai al 15 febbraio 2024. L’obiettivo principale dell’operazione è semplificare la struttura societaria di Unipol, ottimizzando i processi decisionali e contribuendo alla creazione di una delle principali compagnie assicurative italiane. L’operazione mira anche a migliorare la posizione finanziaria e di solvibilità del gruppo Unipol, oltre a ottenere sinergie di costo e ottimizzare le strutture centrali.

Questo il commento del presidente del gruppo Unipol, Carlo Cimbri. Ha presentato l’OPA su UnipolSai come la conclusione fisica di un percorso iniziato più di 10 anni fa con l’acquisizione di FondiariaSai nel 2012 e le successive operazioni. Ha ricordato che la struttura era molto più complessa all’epoca e che l’OPA rappresenta l’ultimo tassello di questo progetto, portando a una semplificazione attesa dal mercato.

I conti di Unipol

Il consiglio di amministrazione di Unipol ha approvato i conti del 2023, che evidenziano un risultato netto consolidato di 1,331 miliardi di euro, in crescita del 53,7% rispetto all’anno precedente. Questo incremento è attribuibile principalmente all’effetto positivo del “badwill” derivante dalla consolidazione della partecipazione nella Popolare di Sondrio. Escludendo questo elemento straordinario, il risultato netto si attesta a 1,064 miliardi di euro. La raccolta diretta assicurativa è aumentata del 10,4%, raggiungendo i 15,1 miliardi di euro, trainata sia dal ramo Danni che da quello Vita. Il combined ratio si attesta al 98,2%, mentre l’indice di solvibilità rimane stabile al 200%. Il dividendo è stato incrementato a 0,38 € per azione. Per il futuro, ci si attende un andamento reddituale in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024.

La Borsa premia il progetto di razionalizzazione della galassia Unipol con le azioni che chiudono con un rialzo di oltre il 20%

Se il presidente parla di un progetto di razionalizzazione iniziato anni fa, non possiamo che guardare che al lungo periodo per capire da che parte potrebbero muoversi le quotazioni.

Come si vede dal grafico seguente la proiezione in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura trimestrale inferiore a 5,241 € potrebbe indebolire il titolo.

