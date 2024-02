3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo Barclays

In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da un’elevata inflazione, uno degli investimenti più intelligenti da fare è nel mercato azionario. Proprio per questo, sono molte le persone che si stanno chiedendo quali titoli azionari sarebbe opportuno comprare nel corso di questo nuovo anno. Gli analisti di Barclays ne hanno stilato una lista. Riportiamo, quindi, alcuni dei titoli che sarebbe più conveniente acquistare a loro avviso, nonché il consenso degli analisti riportato da Marketscreener sui suddetti.

Barclays è una nota banca con sede centrale a Londra, capitale del Regno Unito. I suoi analisti hanno stilato una lista dei titoli a loro avviso più convenienti da acquistare nel corso dell’anno.

A breve vedremo alcuni di questi. Ricordiamo che lo scenario macroeconomico attuale è caratterizzato da inflazione e tassi di interesse elevati. Per questi ultimi, analisti e investitori sono in attesa di un taglio da parte delle Banche centrali. Tuttavia, per il momento sembra che il momento in cui ciò avverrà non sia ancora vicino, siccome l’inflazione non accenna ancora a raggiungere i livelli che la BCE e la FED auspicano di vedere prima di prendere una decisione definitiva. Dunque, siamo in quella che si potrebbe definire una situazione di stallo.

3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo gli analisti di Barclays

Uno dei titoli in questione è Elisa, che per il consenso degli analisti riportato da Marketscreener (di numero 19) ha un target di prezzo di 48,45.

La raccomandazione media è invece Hold, mentre il prezzo di mercato attuale corrisponde a 42,34 euro. Quindi, vediamo un altro dei 3 titoli azionari da comprare nel 2024 secondo alcuni analisti.

Taylor Wimpay

Si tratta di un’azienda che si occupa della costruzione di case. Vediamo i dati in merito a questo titolo. Per il consenso degli analisti (di numero 17) riportato da Marketscreener il target di prezzo è di 1,516 GBP, la raccomandazione media è Accumulate.

Il prezzo di mercato è invece di 145,7 GBX.

Vodafone

Un altro dei titoli raccomandati dagli analisti di Barclays per questo 2024 è Vodafone, la nota compagnia telefonica.

In merito, il consenso degli analisti (di numero 16) riportato dalla piattaforma Marketscreener raccomanda Accumulate e fissa come prezzo di obiettivo medio 1,127 euro.

Il prezzo di mercato attuale delle sue azioni è invece di 65,63 GBX. Ecco, quindi, quello che c’è da sapere sui 3 titoli raccomandati dagli analisti di Barclays per questo 2024 e sulle previsioni che li riguardano.

Lettura consigliata

2 titoli che potrebbero essere a sconto per investire nel trend dell’Intelligenza Artificiale