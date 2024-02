Oltre a Eni, ecco i dividendi che verranno staccati a marzo 2024

È molto recente l’annuncio di Eni in merito al dividendo 2023: la terza tranche (su quattro) sarà staccata durante il mese di marzo. Precisamente, il giorno 18 marzo e pertanto i pagamenti avverranno il 20. Quindi, gli azionisti Eni devono tenere ben a mente le due date e specialmente quella dello stacco. Tuttavia, per chi opera sull’azionario ci saranno altri appuntamenti molto interessanti durante il prossimo mese. Scopriamo quali.

Oltre a Eni, quali saranno le aziende che staccheranno i propri dividendi durante il prossimo mese? A breve lo scopriremo.

Queste date potrebbero essere interessanti per una parte delle persone che sceglie di investire nell’azionario e nello specifico in titoli che offrono dividendi. Questi ultimi sono infatti una parte dell’utile che le società scelgono di distribuire ai propri azionisti nel corso dell’anno e in date specifiche, deliberate in sede di assemblea. Di molte, ne siamo già a conoscenza. Altre, invece, potrebbero annunciarle in un secondo momento, proprio come ha fatto Eni.

Oltre a Eni, ecco i dividendi che verranno staccati a marzo

Il 18 marzo 2024 verrà staccata anche un’altra tranche, precisamente la terza di STM. Anche in questo caso, come da consuetudine, il pagamento avverrà due giorni più tardi. Questo è quanto c’è da sapere in merito ai dividendi del FTSE Mib.

Per quanto riguarda invece il MidCap, al momento non risulta che alcun’azienda staccherà cedole nel corso del prossimo mese. Lo stesso vale per i dividendi STAR e quelli Euronext Milan ed Euronext Growth Milan.

Quindi, marzo sarà un mese relativamente fiacco dal punto di vista degli stacchi dei dividendi. Occhi aperti, invece, per chi ha investito il proprio capitale in azioni Eni e STM.

Vediamo quali sono i restanti appuntamenti di febbraio per gli investitori

Quindi, concentriamoci sugli altri appuntamenti di febbraio. Il mese è ormai quasi giunto a conclusione ma ci sono ancora delle date che chi investe nell’azionario dovrebbe tenere a mente.

Infatti, il 19 febbraio verranno staccati i dividendi di ben due aziende, mentre il giorno 21 avverrà il pagamento. Ci stiamo riferendo a Banca Generali (FTSE Mib) e a OVS (MidCap), che staccheranno rispettivamente la seconda trance dell’esercizio 2022 e uno straordinario. I dividendi ammontano a 0,65 e 0,03 euro per azione. I rendimenti sono invece dell’1,92% e dell’1,32%.

Questo, quindi, è tutto ciò che c’è ancora da sapere in merito ai dividendi di febbraio e di marzo.

