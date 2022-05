È bastato che facesse capolino la primavera e che le temperature si alzassero un po’ perché la mente volasse subito all’estate. A dir la verità, già da ora le più impazienti hanno iniziato a sfoggiare look decisamente più colorati, abiti più leggeri e accessori particolari. I cappottini hanno lasciato spazio a blazer e giacchettini di pelle e di jeans e molte hanno abbandonato gli stivaletti per le primaverili sneakers.

Ed è così, tra uno sguardo alle sfilate più recenti e uno ai social e alle riviste, che iniziamo a immaginare gli outfit estivi. Magari proprio quelli che sfoggeremo durante le tanto agognate vacanze. In questo senso, soprattutto nel “reparto accessori”, le tendenze parlano chiaro e ci riportano, come spesso accade, agli anni ’90.

La borsa che spopolerà quest’estate, infatti, era molto in voga sia tra le giovanissime che tra le signore più mature più di 20 anni fa.

Niente maxi bag e via libera a colori e fantasie

Prima di scoprire di cosa si tratta, ricordiamo che la moda della primavera/estate 2022 sembrerebbe dire no agli eccessi. Almeno per quanto riguarda le dimensioni.

Le borse che vedremo di più saranno soprattutto mini bag o midi; quel tanto che basta per poterle portare agevolmente a tracolla o a mano. Clutch, pochette, bauletti e borse secchiello saranno le vere protagoniste.

Ciò su cui si punterà per non passare inosservate saranno i colori e le fantasie. Non soltanto, dunque, tinte shocking come il verde o il fucsia intensi, ma anche quelle pastello con applicazioni gioiello. Avanti poi con le stampe geometriche e optical, che riporteranno un sapore ancor più retrò nel nostro armadio.

Se uniamo tutto questo a un accessorio che molte avevano e che, se non lo avevano lo desideravano ardentemente, ecco la ricetta del successo.

La borsa che spopolerà quest’estate e che tutte vorranno è un cult anni ’90 che potremmo ancora avere in soffitta

Chi allora era una adolescente ricorderà bene tutti gli accessori cult di quel periodo e i look, anche discutibili, che impazzavano. Tra questi, però, capitava spesso di trovare delle vere chicche che, senza grossi meriti, diventavano dei veri trofei da avere.

Tra queste c’erano sicuramente le borsette in perline con i relativi accessori, come portamonete o portachiavi. Una moda che impazzava non soltanto tra le adolescenti, che ne avevano fatto un marchio di fabbrica. Anche le signore più eleganti avevano nella loro collezione, per le occasioni meno formali, almeno una borsa in perline. Quest’estate tutto questo tornerà ad essere realtà.

È per questo che, come spesso facciamo, invitiamo le Lettrici a frugare in soffitta o nei vecchi armadi delle nostre mamme. La probabilità di trovare il pezzo che tornerà a breve di moda è decisamente alta.

