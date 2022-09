Quando si parla di primi piatti la regina assoluta è la pasta, prodotto simbolo dell’Italia. D’altronde, la pasta assicura sempre una certa sazietà e si presta a svariate ricette. Sono davvero tantissimi i modi per condirla, a partire dalle ricette più classiche. Queste esistono in differenti versioni che permettono di sperimentare sempre nuovi piatti.

Ad esempio la tipica pasta e fagioli, così come con ceci o piselli, si può preparare davvero in tanti modi. Allo stesso tempo, anche la preparazione della pasta e patate differisce molto nelle varie ricette. La stessa versione alla napoletana, famosissima, si può arricchire adottando alcune varianti.

Senza cozze e pancetta

La pasta e patate è una ricetta davvero economica e semplice, nonché molto appetitosa, e da sempre conquista i palati di grandi e piccoli. Inoltre richiede pochi passaggi e poco tempo. Basti paragonarla al tempo di cottura che si impiega per cuocere i legumi secchi e per renderli morbidi. Una buona pasta e patate deve essere cremosa ed è questo che spiega il grande successo di quella alla napoletana. La caratteristica principale è la cottura, che avviene mettendo assieme la pasta e le patate. Ingrediente immancabile la provola filante.

Spesso la si arricchisce aggiungendovi altri ingredienti. Può trattarsi di carne, pancetta o pezzi di salsiccia, nonché di prodotti ittici, quali le cozze. D’altronde l’abbinamento mare e terra funziona, come dimostra la ghiotta pasta con ceci e baccalà. Possiamo però preparare anche una pasta e patate diversa senza aggiunte, ma semplicemente variando leggermente la cottura.

Come fare la pasta e patate alla napoletana con provola al forno e in bianco

Ci serviranno:

300 g di pasta corta, ad esempio lumachine o tubetti;

500 g di patate;

250 g di cubetti di provola;

150 g di parmigiano o pecorino grattugiato;

una costa di sedano;

una carota;

mezza cipolla;

olio extravergine di oliva;

brodo vegetale;

sale;

pepe;

rosmarino;

pangrattato.

Ricetta

Dopo aver preparato il brodo, che potremo fare con le verdure o più velocemente con il dado, sbucciamo e tagliamo a cubetti le patate. Tritiamo poi la cipolla, il sedano e la carota. Irroriamo una pentola con un filo d’olio e facciamo soffriggere il nostro trito assieme alle patate. Quindi, saliamo. Facciamo insaporire un po’ le patate velocemente, prestando attenzione affinché non si attacchino. Dopo di che aggiungiamo un po’ di brodo per farle cuocere in modo uniforme e uniamo il rosmarino.

Quando ci si presenteranno morbide, ma non completamente sfaldate, uniamo la pasta e ulteriore brodo. Dovremo cuocere la pasta a mo’ di risotto, quindi teniamo sotto controllo i tempi di cottura e regoliamoci con la sufficiente quantità di brodo. Dovrà essere sufficiente affinché la pasta si cuocia ma non eccessiva, così da consumarsi in massima parte. Per regolarci meglio conviene assaggiare la pasta. Spegniamo il fornello quando sarà al dente. Le patate si saranno sfaldate e avranno dato vita a un condimento cremoso.

A questo punto aggiungiamo la provola e il pepe, mescoliamo per amalgamare. Trasferiamo in una pirofila e ricopriamo con il formaggio grattugiato e il pangrattato. Inforniamo con il grill a 180 gradi per una decina di minuti. Si formerà così una crosticina che celerà un ripieno di pasta cremosissima e buonissima. Ecco, quindi, come fare la pasta e patate alla napoletana con provola per renderla morbida ma anche croccante.

