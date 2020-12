Come forse già sappiamo non si deve assolutamente buttare via la buccia dell’ananas. Questo frutto tropicale dal gusto unico nasconde dei segreti di bellezza e di salute. Nella buccia sono contenute delle potenti sostanze che possono essere estratte con un procedimento molto semplice.

Qui di seguito spiegheremo come ottimizzare quello che l’ananas può darci con una semplice ricetta. La bevanda che andremo a preparare può essere servita come piacevole digestivo dopo pasto ideale per il pranzo di Natale. Seguendo questi semplici passaggi realizzeremo un decotto low-cost gustoso e fatto in casa.

Ingredienti

Buccia di un ananas preferibilmente da coltivazione biologica.

Fiori di ibisco secchi (quelli utilizzati per il karkadè).

Zucchero.

Foglie di menta.

Come preparare la bevanda tropicale low-cost per digerire il pranzo di Natale e dimagrire

Immergere la buccia di ananas in una pentola di acqua bollente.

Dopo 5 minuti, aggiungere i fiori di ibisco (quelli utilizzati per fare il karkadè).

Fare bollire il tutto per 10-15 minuti.

Zuccherare a piacere. A piacere aggiungere foglie di menta.

Le proprietà di questo infuso sono molteplici. Può aiutare a regolarizzare la flora intestinale, favorisce una corretta digestione oltre a stimolare la diuresi. L’ananas è un alleato naturale contro la ritenzione idrica. È un antinfiammatorio naturale che può aiutare a perdere peso e a combattere la cellulite.

Molte di queste proprietà benefiche proprietà sono frutto della bromelina, una sostanza naturalmente presente nella polpa e nella buccia dell’ananas. Questa sostanza è molto utilizzata in erboristeria per le sue naturali doti antinfiammatorie. L’aggiunta del karkadè rende questa bevanda ricca in vitamina C e quindi con un leggero effetto stimolante. Consumare questo decotto dopo pasti abbondanti può aiutare la digestione.

Consigliamo di preparare questo semplice decotto da consumare come un digestivo analcolico da servire al pranzo di Natale. Questa la ricetta della bevanda tropicale low-cost per digerire il pranzo di Natale e dimagrire.