La lunga attesa di cui avevamo parlato settimana scorsa è finita e le due banche centrali hanno emesso il loro verdetto. Da un lato la banca centrale europea ha detto con molta chiarezza che continuerà la politica di aumento dei tassi di interesse. Dall’altro, la FED ha messo in pausa l’aumento dei tassi e deciderà cosa fare nei prossimi mesi in base ai dati macroeconomici che arriveranno. Quindi, la BCE spinge al rialzo l’euro contro il dollaro, ma sarà vera gloria?

Secondo alcuni analisti non bisogna ancora gridare vittoria. Infatti, sebbene le azioni della BCE e la revisione delle proiezioni sull’inflazione abbiano sostenuto il recente apprezzamento della valuta potrebbe essere ancora prematuro rivedere al rialzo le previsioni, viste le incertezze legate alle decisioni della Federal Reserve.

La BCE spinge al rialzo l’euro contro il dollaro. Sarà vera gloria? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 16 giugno la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0938, in ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in rialzo dell’1,77% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista dopo avere registrato un pattern di quattro sedute consecutive al rialzo come non si veda da circa 2 mesi. Al momento, quindi, non si vedono pericoli all’orizzonte. Prima, però, di gridare all’inizio di una nuova fase fortemente rialzista bisognerà attendere la rottura dei massimi annuali che passano per area 1,1095 (linea tratteggiata). In questo caso potrebbe prendere forza lo scenario mostrato in figura.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,0857 €.

Time frame settimanale

Era da inizio 2023 che non si vedeva una settimana così forte al rialzo. Inoltre, per la seconda settimana consecutiva le quotazioni hanno chiuso al rialzo. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un forte rialzo secondo i livelli indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,0857

