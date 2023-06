Settimana prossima potrebbe essere decisiva per le sorti del petrolio-proiezionidiborsa.it

A partire dalla settimana del 1 maggio il petrolio è stato molto indeciso sulla strada da intraprendere. Per rendersene conto basta guardare il seguente dato. Dopo la settimana del 1 maggio quelle successive sono state tutte di inside. Ciò vuol dire incertezza e probabilità di avere falsi segnali molto elevata. Solo la rottura degli estremi, superiore e inferiore, di questa barra potrebbe dare un segnale di chiarezza. Anche se non risolutiva, però, la settimana appena conclusasi ha visto un’interessante prova di forza del petrolio che ha recuperato circa l’8% dai minimi settimanali. Settimana prossima, quindi, potrebbe essere decisiva per capire da che parte si potrebbero andare a muovere le quotazioni.

Perché le quotazioni dell’oro nero hanno accelerato al rialzo?

Il mercato petrolifero è stato sostenuto dai rapporti statunitensi che hanno mostrato che le vendite al dettaglio sono aumentate inaspettatamente a maggio e che le richieste di sussidi di disoccupazione, più alte del previsto, hanno fatto scendere il dollaro ai minimi di cinque settimane rispetto a un paniere di altre valute. Un dollaro più debole rende il greggio più conveniente per i detentori di altre valute, il che potrebbe aumentare la domanda di petrolio.

I dati di giovedì hanno anche mostrato che la produzione delle raffinerie cinesi è aumentata del 15,4% a maggio rispetto a un anno prima, raggiungendo il secondo valore più alto mai registrato. Alcuni esperti prevedono che la domanda cinese di petrolio continuerà a salire a un ritmo sostenuto nella seconda metà dell’anno.

Interessante prova di forza del petrolio che potrebbe avere imboccato la strada dell’inversione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 16 giugno a quota 71,78 $, in rialzo dell’1,64% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 2,29% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Dopo che le quotazioni si sono appoggiate, nuovamente al supporto in area 66,80 $, è partito un rimbalzo che è di buon auspicio per i rialzisti, ma che ha ancora bisogno di conferma prima di poter affermare che lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata sia quello giusto.

In caso contrario, alla rottura del supporto le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 50 $. Chiaramente la peggiore delle proiezioni è che continui la fase laterale i corso da oltre un mese.

Time frame settimanale

Su questo time frame c’è poco da aggiungere. Solo la rottura degli estremi della barra della settimana del 1 maggio potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Ricordiamo che i livelli in questione sono: 77,17 $ e 64,12 $.

