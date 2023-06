I mercati mostrano forza: ora si può solo salire

Passate le Banche centrali ora si continuerà a guardare ai dati macroeconomici, e in base ad essi molti scommetteranno o meno sulla recessione. Eppure, le probabilità sembrano già segnate a favore, e non è grazie alla curva dei rendimenti. Questo è un oscillatore che non ha mai dispiegato efficacia al 100%, e quindi questa volta potrebbe anche sbagliare. C’è invece un fenomeno che nel corso degli anni, si è ripetuto quasi con il 100% di probabilità. mercati mostrano forza: ora si può solo salire. Andiamo a vedere il perchè.

Perchè siamo ottimisti

La nostra tesi è basata sul concetto vichiano che la storia tende principalmente a ripetersi. Quindi, ci sarebbero corsi e ricorsi anche sui mercati azionari. Partendo da questo presupposto siamo andati ad analizzare le serie storiche dal 1898 ad oggi, e ci siamo resi conto che:

nei primi 27 mesi del decennio si è quasi sempre formato il minimo decennale;

il terzo anno del ciclo presidenziale è sempre stato molto positivo. Il rendimento ha molto spesso superato il 20%.

Questa ipotesi è stata rafforzata da un oscillatore che ha probabilità del 94% circa: il barometro di gennaio. Se il mese si chiude positivo, l’anno si chiuderà positivo.

Perchè invece crediamo in un atterraggio morbido e non in una recessione?

Innanzititto per i motivi appena indicati, e poi perchè i dati macroeconomici che vengono di volta in volta pubblicati non lasciano intravedere un forte rallentamento, nè degli utili aziendali e tantomeno del ciclo economico.

La storia dice: fino a quando i tassi saliranno, o rimarranno fermi al rialzo i mercati continueranno a salire. Un massimo di medio periodo invece si è probabilmente formato quando ci sarà il primo taglio dei tassi. Per l’ipotesi di prima non vediamo all’orizzonte nessun taglio dei tassi, per il motivo che l’inflazione tenderà a rientrare non creando alcuna frizione del ciclo economico, e quindi le ragioni per un taglio dei tassi. L’economia dovrebbe rimanere sostenuta per molti anni.

I mercati mostrano forza: cosa guardare con attenzione

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 16 giugno leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

16.519

Eurostoxx Future

4.430

Ftse Mib Future

27.960

S&P500

4.409,59.

Cosa manterrà intatto il rialzo fino a martedì 20 giugno?

La tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dax Future

16.222

Eurostoxx Future

4.325

Ftse Mib Future

27.045

S&P500

4.291.

Non vediamo pericoli per i prossimi 2/3 giorni.

