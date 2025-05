Klarna sfida ING presentando il nuovo conto deposito: interessi del 2,3% senza vincoli e costi, è davvero un affare?

Sono mesi interessanti, questi, dal punto di vista delle offerte di prodotti finanziari. Oggi Klarna, la banca svedese nota per la possibilità di pagare in 3 rate gli acquisti online, lancia un nuovo conto deposito.

Il mese scorso era toccato a eToro, la nota piattaforma di trading, che aveva effettuato una promozione-lampo: un portfolio esposto a titoli tecnologici con investimento a 2 anni e capitale garantito al 100%. Come sappiamo, poi, ING offre un conto deposito con interessi al 4% per i primi 12 mesi, anche se le sue offerte si susseguono e si diversificano nel tempo. Oggi Klarna ha deciso di competere con queste due realtà, con un prodotto molto semplice e che può far gola a molti retail.

Dal “buy now-pay later” al banking: come funziona Klarna conto deposito con interessi al 2,3%

La fintech svedese specializzata nei pagamenti digitali si espande ed è pronta ad assorbire un’ampia clientela, “strappandola” alle rivali. Com’è noto, tramite Klarna un utente può pagare gli acquisti effettuati online sia direttamente che a rate, o dopo aver ricevuto l’oggetto, ma non è tutto. Tramite l’App si può già accedere a numerosi altri servizi, e di recente la banca ha anche attivato un vero e proprio conto corrente bancario – al momento disponibile per un numero limitato di utenti – che vuole offrire un’esperienza completa. Tramite le opzioni del conto, il cliente può impostare piani di risparmio o di monitoraggio delle spese e ovviamente effettuare transazioni in sicurezza. Come ricorda Sebastian Siemiatkowski, CEO di Klarna:

Raggruppare acquisti e operazioni bancarie in un’unica app, permette di effettuare operazioni bancarie nello stesso modo in cui fanno acquisti con Klarna

Ovvero in modo molto semplice. Dunque, la banca ha come obiettivo aumentare il numero di clienti, attualmente intorno ai 90 milioni, offrendo prodotti sempre più “a portata di tutti”.

Per quanto riguarda il conto deposito, che si può aprire scaricando l’App, le condizioni sembrano davvero vantaggiose: non è previsto un deposito minimo, non ci sono costi di apertura/chiusura, nessuna tariffa mensile da onorare, nessun costo per il prelievo de capitale. Gli interessi del 2,3% lordi annui sono riconosciuti ai nuovi clienti vengono calcolati giornalmente e pagati mensilmente. L’utente può decidere in qualsiasi momento di spostare la liquidità sul proprio conto corrente.

Il conto deposito è un investimento sicuro?

Sicuramente le offerte delle varie realtà come ING o Klarna (e persino eToro sebbene la promozione non riguardasse un conto deposito) sono invitanti, proprio per la loro semplicità. Chi decide di aderire, però, deve sempre approfondire sulle condizioni contrattuali, anche se a prima vista possono sembrare completamente vantaggiose.

È bene precisare che il conto deposito, di per sé, non è propriamente una forma di investimento ma un modo un po’ più conveniente di gestire un conto bancario. Il fatto che (prendendo ad esempio Klarna) non ci siano vincoli è positivo, ma naturalmente se il denaro non rimane a lungo depositato sarà molto difficile che renda cifre soddisfacenti. Dunque bisogna considerare il fatto che il capitale, seppur svincolato, di fatto deve diventarlo.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.