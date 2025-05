Sono i titoli del momento, vanno presi al volo prima del rally e sì, riguardano le auto elettriche ma non Tesla

La casa automobilistica di Elon Musk non se la sta vedendo troppo bene, ma questo non significa che investire nelle auto elettriche sia poco conveniente. Anzi, almeno due titoli sono destinati a crescere, e uno di questi è anche “in sconto”: parliamo di BYD e Aurora Innovation Inc.

Nonostante la guerra commerciale, la tecnologia prosegue il suo percorso e per quanto riguarda le auto elettriche numerose aziende sono già un passo oltre. Di recente, infatti, si parla sempre di più di veicoli a guida completamente autonoma, e molti sono d’accordo sul fatto che ciò rappresenterà il futuro. E neanche troppo lontano. La stessa Tesla, sebbene abbia visto crolli importanti negli ultimi mesi, gode della creatività di Musk, che conta sulle nuove auto e taxi autonomi per ritornare in auge. Contemporaneamente, altre aziende puntano ai medesimi traguardi e hanno tutte le carte in regola per dominare i Mercati. Anzi, lo stanno già facendo.

Perché BYD e Aurora Innovation sono due titoli su cui puntare

Indice dei contenuti Perché BYD e Aurora Innovation sono due titoli su cui puntare

Oltre al fatto che Warren Buffet detiene una consistente quota di azioni BYD Company Limited (BYDDY), alcuni numeri ci fanno capire che l’azienda cinese è pronta a conquistare il mercato mondiale.

In un anno, le vendite di veicoli elettrici sono saliti del 59%, e la società ha prodotto un utile netto (per la prima volta in assoluto) superiore a quello di Tesla. La Casa Automobilistica produce veicoli ibridi ed elettrici ma anche batterie e componenti per cellulari/dispositivi tech. Poco tempo fa ha creato un sistema di ricarica super veloce che batte quello statunitense. Le auto BYD costano quasi la metà rispetto alle “sorelle” Tesla ma non mancano modelli più lussuosi e con più optional. Nonostante le restrizioni dei Dazi, BYD mantiene la sua leadershhip e gli analisti si aspettano presto un rally del titolo, che starebbe per raggiungere il massimo storico. BYD, naturalmente, è presente sugli indici di Hong Kong e Shenzhen, ma è quotata over-the-counter negli Stati Uniti.

Passando invece al titolo Aurora Innovation Inc (NASDAQ:AUR) c’è da sottolineare come l’azienda abbia raggiunto un grande obiettivo, e pare che sia solamente l’inizio di un’epoca gloriosa. Ha lanciato il servizio di camion a guida completamente autonoma in Texas, e l’Ad ha annunciato che sono già state percorse più di 1.000 miglia in consegne a clienti tra Dallas e Huston. Il servizio è destinato ad espandersi, rivoluzionando il comparto del trasporto su gomma e di conseguenza anche incrementando il successo di Aurora.

Naturalmente, le azioni Tesla sono al momento a ribasso, e possono rappresentare un’occasione d’acquisto per chi continua a credere che il genio di Musk sappia superar anche questa crisi. Perché, come già accennato, il futuro è (anche) robotaxi.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.