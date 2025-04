Investire nell’IA con la garanzia del capitale al 100%? Oggi si può, ma la promozione scade a breve (e occhio agli specchietti per le allodole)

Sono molti gli investitori che non amano il rischio e per fortuna esistono diverse formule per i retail, ma non solo BTP. Grazie a una particolare promozione di eToro, oggi si può fare un investimento interessante sull’IA.

Al momento è certamente di tendenza investire nella tecnologia, anche perché nonostante i Dazi e il caos nei Mercati ci sono diverse società che possono ammortizzare gli shock. In più, abbiamo scovato un’interessante offerta promossa da eToro, la nota piattaforma di trading.

Come funziona la promozione eToro e quando scade

L’interessante offerta commerciale di eToro può rivelarsi una ghiotta occasione per tutti gli investitori che desiderano affacciarsi al trading uscendo dalla “comfort zone” di Bot e Btp, ma che non hanno ancora un sentiment di approccio all’alto rischio. La piattaforma propone infatti un investimento a 2 anni, con condizioni contrattuali davvero potenzialmente molto vantaggiose. Naturalmente, prima di sottoscrivere qualsiasi contratto è sempre bene controllare tutte le clausole. Ma ecco, in sintesi, come funziona l’offerta:

chi investe in Smart Portfolio AI-Edge di eToro e lo mantiene per almeno 2 anni ha la garanzia di un ritorno del capitale al 100%, anche se avrà una performance negativa. In caso di performance positiva, naturalmente, saranno erogate le rendite;

l’investimento minimo per questo prodotto è di 10.000 dollari;

la promozione è valida per chi aderisce entro il 30 aprile 2025 e tiene il portfolio almeno fino al 31 dicembre 2027.

Il portfolio Ai- Edge si espone per il 50% a titoli del comparto dell’Intelligenza Artificiale e di società che si occupano di software, cloud, chip e componentistica hardware. Per il restante 50% si espone a “ETF a reddito fisso costituiti da obbligazioni societarie di categoria investment grade denominate in Usd“, che scadono entro la fine del 2027.

“Capitale garantito” non è sempre una garanzia, ecco i pericoli che si celano dietro questa formula

I fondi di investimento a capitale garantito sono presenti in varie formule, e possono rappresentare una buona opzione per ampliare il portafoglio. Tuttavia, anche la “garanzia al 100%” non è sempre propriamente reale. Esistono dei rischi anche in questa tipologia di investimento, che è opportuno conoscere.

In linea generale, indipendentemente dal prodotto finanziario offerto dalle varie realtà, i fondi a capitale garantito sono una specie di investimento collettivo che utilizza strumenti ritenuti a basso rischio e che dunque possono offrire una certa protezione del capitale. Solitamente questi fondi sono utilizzati per investimenti a lungo termine e in genere – com’è intuibile – la garanzia non copre le rescissioni anticipate dei contratti. Ma non è tutto: infatti possono sussistere altre condizioni per cui l’investitore rischia di perdere anche il 100% del capitale.

Ad esempio, le garanzie proposte possono essere parziali, o comprendenti solamente la differenza tra il prezzo di offerta iniziale per quota e il valore di mercato del fondo alla scadenza del fondo; o ancora, esistono diverse casistiche per cui la garanzia decade:

insolvibilità del garante (per qualsiasi motivo) non permette la copertura della garanzia: alla scadenza, si ottiene ciò che è evinto dall’andamento del mercato; lo stesso dicasi per l’emittente ;

(per qualsiasi motivo) non permette la copertura della garanzia: alla scadenza, si ottiene ciò che è evinto dall’andamento del mercato; lo ; i fondi garantiti sono comunque esposti ai rischi di shock globali come crolli economici, problemi politici, di sicurezza, di valuta ecc.

sono comunque come crolli economici, problemi politici, di sicurezza, di valuta ecc. chiusura anticipata del fondo ;

; sostituzione del gestore del fondo.

In conclusione, quando ci si approccia a qualsivoglia tipologia di investimento, è sempre necessario approfondire e comprendere tutte le caratteristiche del prodotto, in modo da tutelarsi il più possibile da perdite. O comunque, è sempre bene ideare una strategia che consenta di ammortizzare anche eventuali investimenti “sbagliati”.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.