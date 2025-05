Pensione completa o mezza pensione? Le dritte per vacanze da sogno a prezzi contenuti

Quando si prenota per una vacanza, è fondamentale valutare la possibilità di usufruire della pensione completa o della mezza pensione. I servizi offerti dall’albergo, infatti, influiscono sul soggiorno e, se scelti attentamente, potrebbero far risparmiare un bel po’ di soldi.

La scelta tra pensione completa e mezza pensione dipende dalla tipologia di viaggio, dalla posizione geografica della struttura e, ovviamente, dal costo. Ad esempio, la pensione completa continua a essere consigliata alle coppie con bambini piccoli oppure agli anziani, che hanno bisogno di una maggiore comodità e non sono disposti a spostarsi troppo.

I più giovani o i gruppi, invece, optano di più per la mezza pensione, perché amano visitare anche luoghi distanti dall’hotel e mangiare nei ristoranti tipici del posto. Ma quale delle due tipologie di servizi risulta la più conveniente in termini economici?

I segreti per scegliere i servizi dell’hotel per le vacanze

La comodità della pensione completa di non dover ricercare posti in cui pranzare e cenare potrebbe rivelarsi vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Gli hotel che offrono questa opzione, infatti, permettono di usufruire di sconti e i turisti pagano solo un forfait e non il prezzo pieno che si spenderebbe se ogni giorno si mangiasse in posti diversi.

Oltre ai vantaggi, bisogna considerare anche i contro della pensione completa. Se si sceglie questa tipologia di soggiorno, sarà necessario rispettare sempre degli orari imposti dall’hotel. Nel caso in cui non ci fossero offerte, agevolazioni o last minute, la vacanza “all inclusive” sarebbe più costosa; un panino consumato in strada mentre si è in giro, costerebbe di meno dei pasti al ristorante dell’hotel. Occhio, quindi, alle pagine delle agenzie turistiche (anche online), perché potrebbero pubblicare sconti e programmi vantaggiosi per la pensione completa!

Per la mezza pensione, il prezzo iniziale è decisamente inferiore e si può ugualmente utilizzare il ristorante dell’hotel quando se ne ha voglia o necessità, pagando il supplemento per le consumazioni. Allo stesso tempo, i costi presso i locali esterni alla struttura potrebbero essere molto cari per i turisti e si finirebbe di dover pagare conti salati per il pranzo e le altre uscite. Se, inoltre, ci si trova in una località isolata, bisogna accontentarsi dei pochi locali a disposizione e si è costretti a utilizzare l’auto per molto più tempo (se mancano i mezzi pubblici). In tal caso, al costo della vacanza si aggiungerà quello per benzina e parcheggi a pagamento.

Occhio, infine, se avete intolleranze o seguite un particolare regime alimentare, perché molti ristoranti fanno pagare determinati prodotti a prezzo d’oro (ad esempio, cibi per celiaci o privi di lattosio). Queste circostanze potrebbero rendere più conveniente la pensione completa.

Conclusioni: cosa scegliere tra pensione completa e mezza pensione?

Non è possibile, a priori, stabilire se sia migliore la pensione completa o la mezza pensione, perché la modalità di svolgimento delle vacanze varia a seconda delle proprie esigenze e dalla propensione a spostarsi.

Se amate godervi il relax e non volete dedicarvi ad attività particolarmente faticose, i villaggi turistici “all inclusive” potrebbero essere la soluzione ideale; in queste strutture, infatti, ci sono tutti i servizi necessari per il soggiorno. In tal caso, la pensione completa potrebbe far risparmiare sui costi dei pasti al ristorante, degli aperitivi e degli snack.

Al contrario, la mezza pensione è preferibile se avete intenzione di recarvi in hotel solo di sera e trascorrere la maggior parte della giornata in giro. In alcuni casi, questa opzione potrebbe essere meno costosa della pensione completa, ma bisogna considerare i costi extra per i pranzi e gli eventuali spuntini o aperitivi.