Questa azienda dello Stato assume 99 dirigenti e resta meno di un mese per presentare la domanda

Se in possesso dei requisiti generici e specifici, occorre candidarsi e superare gli esami scritti e/o orali e/o pratici previsti. L’eventuale prova preselettiva, invece, può dipendere o meno dal numero delle istanze pervenute. Sintetizziamo ora i passaggi chiave del nuovo bando dell’ASP di Siracusa

Sulla G.U. n. 101 del 23 dicembre è apparso l’estratto del bando di concorso pubblico indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Siracusa. In sintesi, questa azienda dello Stato assume 99 dirigenti medici e veterinari a tempo indeterminato.

I posti a tempo indeterminato messi a concorso

Nello specifico si cercano le seguenti unità:

20 dirigenti medici nella disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza ;

nella ; 12 in quella di anestesia e rianimazione ;

in quella di ; 12 in quella di organizzazione dei servizi sanitari di base ;

in quella di ; 10 dirigenti medici in psichiatria e altri 10 in ostetricia e ginecologia ;

in e altri in ; 5 in geriatria e altrettanti in medicina fisica e riabilitazione ;

in e in ; 4 in quella di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro ;

in quella di ; 3 dirigenti medici nella disciplina di malattie infettive ;

nella ; 2 nelle seguenti discipline : igiene epidemiologica e sanità pubblica , ematologia , malattie dell’apparato respiratorio , neurologia ;

nelle seguenti discipline e , , , ; 2 dirigenti medici veterinari nella disciplina di sanità animale ;

nella disciplina di ; 2 dirigenti medici veterinari in quella di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione , conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati ;

in quella di , e ; 1 dirigente medico in: urologia , farmacologia e tossicologia clinica , otorinolaringoiatra , radiodiagnostica , direzione medica presidio ospedaliero ;

, e , , , ; 1 dirigente veterinario in igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche.

Quali sono i requisiti di ammissione alle selezioni

L’ammissione alle selezioni è aperta ai candidati in pieno possesso dei requisiti generici per il pubblico impiego. Si tratta di requisiti trasversali a tutti i profili di cui al bando.

Ad essi si aggiungono quelli specifici, ossia il diploma di laurea in medicina e chirurgia, l’iscrizione all’Albo e l’abilitazione all’esercizio della professione. Inoltre, occorre il diploma di specializzazione nella disciplina in cui si concorre, ovvero in una disciplina affine o equipollente.

Le domande, redatte in carta semplice, e gli allegati vanno inviate esclusivamente tramite PEC personale all’indirizzo: concorsi@pec.asp.sr.it. Quanto ai termini, essi sono fissati per il 22 gennaio.

Per ogni candidato la Commissione dispone i 100 punti, da ripartire tra quelli ai titoli (massimo 20) e quelli alle prove d’esame (massimo 80). Quest’ultimi, poi, sono ripartiti tra le 3 prove d’esame, quella scritta (massimo 30), quella pratica (massimo 30) e l’orale (massimo 20). La prova scritta e pratica s’intendono superate con il punteggio di almeno 21/30, mentre passa a 14/20 per quella orale.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare il testo ufficiale in caso di dubbi o casistiche particolari.