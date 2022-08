Itinerari consigliati nel nord Sardegna tra mare ed entroterra

Difficile spiegare la ricchezza storica, culturale e paesaggistica del nord Sardegna. Le cose da vedere sono tantissime e i resti della civiltà nuragica impreziosiscono gli itinerari. Vicino alla Costa Smeralda ne troviamo uno dei più interessanti della zona. L’attrazione principale è La Prigione, una fortezza nuragica tra le più significative di questa parte dell’Isola.

La Prisgiona, come viene chiamata, si trova a pochi chilometri da Porto Cervo, vicino alla valle di Capichera in cui sorgono i vigneti del rinomato vermentino. L’itinerario prevede la visita al sito nuragico in cui si trovano scavi, reperti, villaggi antichi e pozzi misteriosi. Il fascino del posto sarà in grado di attirare la nostra attenzione e di sorprenderci.

7 giorni di vacanza con un tour fai da te

Alla fine del villaggio nuragico si percorre il sentiero dei giganti fino ad arrivare alla tomba di Coddu Vecchju. Qui troviamo un sito nuragico del III millennio A.C con una stele centinata alta 4 metri. Tra le tombe dei Giganti, Li Loghi ha un corridoio lungo 27 metri. Le rocce hanno forme stranissime, perché sono state modellate dal maestrale e durante il percorso è possibile ammirarle in tutta la loro bellezza.

Oltra al villaggio turistico possiamo prenotare anche la visita ai vigneti e alle cantine Capichera. Se abbiamo una settimana di vacanza a disposizione facciamo la prenotazione prima di partire. La visita dura 1 ora e 30 minuti. È possibile richiedere la degustazione superiore, quella riguardante 3 tipologie di vermentino e la Premium Wine Experience con tour completo.

Mare, natura e vacanze in bassa stagione

Gli itinerari consigliati nel nord Sardegna sono in grado di valorizzare anche l’entroterra. Per un viaggio in coppia, l’ideale è alternare la spiaggia alle escursioni che permettono di conoscere la cultura dell’Isola. Se se ci siamo fermati dalle parti di Arzachena, dobbiamo visitare Liscia Ruja. È formata da diverse baie molto piccole che hanno come contorno la macchia mediterranea.

È necessario scegliere bene il periodo dell’estate in cui avventurarsi. A ferragosto questi posti sono letteralmente presi d’assalto da parte dei turisti che arrivano da ogni dove. Liscia Ruja è uno dei complessi balneari più estesi della Costa Smeralda, caratterizzato da acqua calma e limpida protetta dal golfo. È decisamente una maniera differente di vivere la Costa Smeralda.

Itinerari consigliati nel nord Sardegna tra mare ed entroterra

In questa zona così sorprendente dobbiamo fare un tour che sarà indimenticabile. L’appendice montana della Costa Smeralda è rappresentata da Monte Moro alto 422 metri, è uno dei panorami più belli che possiamo vedere non solo in Sardegna. Il posto nasconde un grande interesse paesaggistico e naturalistico.

Macchia mediterranea e rocce granitiche formano un tutt’uno che a un certo punto si apre lasciando libera la vista verso la Corsica, su tutta la Costa Smeralda e su gran parte della Gallura orientale. Da rimanere senza fiato.

Nella parte più alta percorribile, invece, troviamo il panorama con il golfo di Arzachena, l’Arcipelago della Maddalena e Tavolara. Durante il percorso non ci sono punti di ristoro. Anche chi si avventura in mountain bike lo fa portandosi appresso viveri e acqua.

Lettura consigliata

C’è un borgo vicino alla Costa Smeralda che si raggiunge con 5 euro per vacanze low cost con relax, mare pazzesco e tramonti da sogno