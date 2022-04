Escursioni in catamarano, panorami mozzafiato ed enormi sconti in questo arcipelago dalle spiagge attrezzate, poco affollate e raggiungibili a piedi

Dolci colline all’interno, coste frastagliate colpite da un mare color smeraldo, calette e spiagge e dirupi ricchi di erbe aromatizzate. È il Mediterraneo nella sua versione più selvatica, grazie a una natura che domina e che accoglie i turisti più fortunati.

Il sole è presente per la maggior parte dell’anno e illumina e riscalda le 60 isole che compongono questo arcipelago bello come un sogno.

Non solo profumo di mare

È collocata sulla costa nord-occidentale della Sardegna, subito dopo la Costa Smeralda, ma è questo arcipelago a essere un vero gioiello del Mediterraneo. Con 7 isole maggiori e numerose altre minori, tutte circondate da acque caraibiche trasparenti, il golfo della Maddalena è un enorme parco acquatico. Con escursioni in catamarano, panorami mozzafiato e zone di interesse naturalistico, gli approdi da puntare sono una miriade.

La Spiaggia Rosa prende il nome dalla particolarità dell’arenile, il cui colore è dovuto allo sbriciolamento di un microorganismo che si trova all’interno di gusci e conchiglie.

Budelli, invece, è diventata parco nazionale nel 2016 e può essere ammirata da lontano con l’accompagnamento delle guide turistiche. Insieme a Razzoli, Santa Maria e Spargi rappresenta la parte più selvatica dell’arcipelago.

Cala Corsara, poi, è una baita paradisiaca all’interno del parco nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Nominata nel 2016 spiaggia più bella d’Italia, Forbes l’ha inclusa nelle spiagge assolutamente da vedere nel 2018.

Tutte le piagge dell’arcipelago hanno sabbia finissima e l’aria che si respira è un misto di salinità e piante marine come ginepri, ginestre e gigli marini. Ma nell’entroterra sono il lentisco, il mirto, l’erica e il cisto a profumare l’aria e a formare quella macchia così famosa per le proprietà benefiche di cui è ricca.

A Maddalena, invece, è possibile pernottare nei Bed & Breakfast del centro a prezzi vantaggiosi e godere di una vista meravigliosa con accessi privilegiati. Numerosi ristoranti e attrazioni possono essere visitati a piedi, l’accesso al mare è sempre garantito. L’isola, poi, si può esplorare in scooter o in bici a prezzi convenienti.

Nei ristoranti come Il Ghiottone o Ilva la Maddalena si può gustare il vero sapore del pesce appena pescato. Alla Grotta e alla Terrazza, invece, ci sono specialità caserecce tipiche con atmosfere molto romantiche.

Se vogliamo perderci nella natura non dobbiamo rinunciare alla visita di Caprera. Famosa per essere stata la casa di Garibaldi, offre tantissimi sentieri che fanno parte del Parco La Maddalena sito protetto UNESCO. Durante la primavera e nei primi giorni dell’estate troviamo il clima ideale per le camminate esplorative che sono sempre avventurose.

In queste zone, denominate TA, è necessario rispettare i divieti. La natura in cambio ci da tantissimo. Il territorio presenta equilibri delicatissimi che sono parte del suo fascino. Sia l’entroterra che il mare sono luoghi ricchi di attrazioni, di storia e di tesori.

