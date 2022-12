Italia o Estero per l’Epifania? Dove cominciare il nuovo anno facendo i biglietti a dicembre

Viaggiare è sempre più difficile, è necessario stare attenti alle offerte e coglierle nel momento in cui escono e sono disponibili. Alcune sono veramente interessanti.

Comprare i biglietti per aereo o treno a dicembre potrebbe permetterci di fare delle bellissime vacanze durante il ponte dell’Epifania. Potrebbero essere graditi regali di Natale oppure coccole da regalare alle coppie che hanno bisogno di ritrovarsi e riposarsi dalle fatiche lavorative. Sul sito Jetcost possiamo trovare offerte per Londra con partenza da Milano con Ryanair a partire da 108 euro andata e ritorno. Parigi costa di più, si arriva a 179 euro andata e ritorno con la compagnia Vueling.

Scegliere la destinazione con anticipo è fondamentale. Nei giorni scorsi sono stati trovati voli per Londra da Milano a partire da 18 euro per arrivare fino a 71 euro. Stesso discorso per la tratta Roma-Barcellona e Roma-Parigi.

Costi proibitivi

Italia o Estero per l’Epifania ormai non cambia. Bisogna stare in agguato e aggiudicarsi l’offerta migliore. Tra quelle più convenienti 3 notti a Budapest dal 5 all’8 gennaio a 374 euro tutto compreso sul sito di Volagratis. Dal 1 all’8 gennaio una vacanza di 7 notti a Tenerife costa minimo 958 euro a persona. Parliamo di uno dei prezzi più scontati che ci fa capire la difficoltà di trovare offerte che siano adatte al nostro portafoglio. Paradossalmente potremmo trovare dei pacchetti vacanza per New York, sempre per 7 giorni, a un prezzo leggermente superiore, ma a non meno di 1.400 euro.

I voli per New York potrebbero sembrare cari, da Malpensa un volo diretto il 5 di gennaio verrebbe a costarci 400 euro andata e ritorno. Ma un volo per Cagliari potrebbe arrivare a 350 euro con Ryanair se vogliamo scegliere il giorno in cui partire. Per le offerte speciali le date sono già stabilite e non c’è possibilità di cambiarle.

Italia o Estero per l’Epifania all’ultimo minuto o con molto anticipo

Viaggiare in Italia sta diventando sempre più problematico. Le villeggiature costano l’11% in più rispetto al passato, nel Sud si continuerebbe a spendere di meno ma con grandi scomodità nei collegamenti. Malta, Santorini e Bangkok in prospettiva potrebbero farci risparmiare.

Muoverci in treno potrebbe essere una soluzione. Italo propone tratte come Milano-Siena o Pisa o Latina a 21 euro. Le idee proposte dal sito riguardano le tratte Milano-Bari o Barletta, Roma-Trieste o Caserta, Torino-Foggia. Ma per spostarsi in seguito è necessario noleggiare l’auto o muoversi con tratte secondarie, quindi significa aumentare i costi della vacanza. I last minute sono sempre una soluzione. Bisognerebbe consultare i siti specializzati a partire dal primo di gennaio. In questi giorni per il periodo natalizio si trovano pacchetti vacanza per Madrid a 141 euro, per Tenerife a 319 euro, per Lisbona a 94 euro. Se prenotiamo ora per marzo a Sharm el-Sheikh, volo e 7 notti tutto incluso ci costerebbe 213 euro. Il sito PiratinViaggio le mette in evidenza come ottime soluzioni. Last minute oppure prenotazioni con molto anticipo sembrano le uniche possibilità di ottenere un risparmio vero.